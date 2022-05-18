الكشف عن أسماء المصابين بحادث السير بين العريش والقنطرة شرق

تشهد مدينة العريش حالة غير مسبوقة من الحزن، حدادا على ضحايا حادث السير الذى وقع اليوم غرب بئر العبد بشمال سيناء.

وأكد أحد أبناء عائلة جلبانة بالعريش لـ«الوطن»، أن إحدى المتوفين بحادث السير هي إحدى فتيات العائلة وتدعى «ه.ص.جلبانة» وقد كانت في طريقها للقاهرة وتجلس في مقدمة السيارة المرسيدس.

أسماء المصابين بحادث السير

وأعلن مصدر طبى رفض ذكر اسمه لـ«الوطن»، أنه توفي رجل وسيدتان، وطفل، ودخلت حالتان إلى غرفة العمليات وصفت حالتهم بالخطرة.

فيما أكد المصدر الطبي بقسم الطوارئ أن أسماء المصابين هي: ناصر صبري ضيف الله 52 سنة مصاب باشتباه كسر بالفخذ الأيمن وأحمد سمير عطالله 35 سنة مصاب اشتباه كسر بالضلوع وتهانى عواد سالم 38 سنة نزيف من الأنف ومحمد عبدالحفيظ عليان 5 سنوات مصاب كدمات متفرقة بالجسم وشروق نصر صبرى 25 سنة مصابه اشتباه كسر بالساقين.

جروح متفرقة بالجسم وكدمات نتيجة حادث السير

وعبدالله إسماعيل أحمد 13 سنة مصاب جروح متفرقة بالجسم وأمير محمد محسن 18 سنة كدمات متفرقة بالجسم وجواهر عواد سالم 14 سنة اشتباه كسر بالساعد الأيمن وأزهار عواد سالم 28 سنة جرح قطعي بالشفاه السلفى ومحمد عبدالمجيد عبدالله 65 سنة كسر بالساق اليمني ومحمد محمود على 65 سنة مصاب سحجات متفرقة بالجسم وأحمد محمد حمدان 18 سنة مصاب سحجات متفرقة بالجسم وزينة سليمان حسين 25 سنة كدمات متفرقة بالجسم.

حالة إغماء بين المصابين بحادث السير

وأحمد نصر صبرى 22 سنة اصيب إغماء ورغدة جمال عبدالعظيم 19 سنة كدمات متفرقة بالجسم وهانى محمد كمال 40 سنة مصاب بكسر بالساعد الأيمن والساق اليمنى ورهف عبدالرحمن صبحى 5 سنوات كدمات وسحجات بالجسم وعمر عبدالجواد عامر17، 65 سنة مصاب بسحجات متفرقة بالجسم 65 سنة سحجات بالجسم وجاد حسين موسى.

ووقع حادث تصادم بين سيارة مرسيدس أجرة وميكروباص 14 راكب بمنطقة الأحرار على الطريق الدولى بين العريش والقنطرة شرق، غرب بئر العبد، وكانت «الوطن» قد سبقت بنشر تفاصيل الحادث حال وقوعه قبل ظهر اليوم.