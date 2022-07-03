كوريا الشمالية تسجل أكثر من 3540 إصابة بـ«كورونا»

سجلت السلطات الصحية في كوريا الشمالية، أكثر من 3540 إصابة بـ«كورونا» أو ما تطلق عليه السلطات اسم «الحمى»، ليصل إجمالي الحالات إلى أكثر من 4.75 مليون، فيما تعاف أكثر من 4.74 مليون من الفيروس، وما لا يقل عن 6430 حالة يتم معالجتها.

كوريا الجنوبية تسجل 10059 إصابة بـ كورونا.. بينها 191 حالة وافدة

وفي الجارة الجنوبية، سجلت «وكالة مكافحة الأمراض»، 10059 إصابة بـ«كورونا»، بينها191 حالة من وافدة الخارج، و 8 حالات وفاة، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 18389611 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى24570 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، 75 إصابة بـ«كورونا» محلية العدوى، في البر الرئيسي للبلاد، بينها 61 منها في «مقاطعة آنهوي»، وأشارت «لجنة الصحة الوطنية»، في تقرير يومي، اليوم الأحد، إلى خروج 40 مريضا من المستشفيات بعد شفائهم من الفيروس، ليصل إجمالي الحالات إلى 220115 حالة.

ومن بين الإصابات، تم تسجيل 60 حالة في «مقاطعة سيكسيان»، وواحدة في «مقاطعة لينجبي»، وفقا لما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وفي سنغافورة، سجلت السلطات الصحية، 7952 إصابة بـ«كورونا» وحالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 1461107 حالة، فيما سجلت الهند، 16103إصابة بالفيروس و 13929 حالة تعافي و31 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته صحيفة «تايم أوف إنديا» الهندية.

إصابات «كورونا» عالميا تتخطى حاجز 554 مليون حالة

وتخطت إصابات «كورونا» حول العالم، منذ ظهور الفيروس في أواخر العام قبل الماضي 2019، حاجز 554 مليون حالة، وسجلت الحالات 554 مليونًا و058 ألفًا و479 حالة، ووصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و360 ألفًا و834 حالات وفاة، وسجل الشفاء، 528 ملايين و759 ألفا و979 حالة، وفقا لما ذكره موقع «ورلد ميتر».