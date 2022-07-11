الابن العاق يطعن أمه بسكين في قنا بسبب الأموال

أصيبت ربة منزل في مركز فرشوط، شمال محافظة قنا، بطعنة في الصدر وجرح في اليد بآلة حادة «سكين» على يد ابنها وذلك بسبب خلاف بينهما بعد أن طلب الابن أموالا من والدته.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا من مستشفى فرشوط المركزي يفيد باستقباله ربة منزل مصابة بطعنة بآلة حادة على يد ابنها بمركز فرشوط، وجرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة.

وتبين أن السيدة تدعى، إيمان.ص.إ، 63 عاما، ربة منزل، مصابة بطعنة بالصدر من جهت اليمين نافذة، وجرح باليد اليمنى، على يد نجلها بمركز فرشوط.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ابن السيدة وجارٍ التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.