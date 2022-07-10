إصابة 9 بينهم 6 أطفال في تصادم سيارتين ملاكي على زراعي قنا

أصيب 9 أشخاص، بينهم 6 أطفال، في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على الطريق الزراعي الغربي «قنا - الأقصر»، اليوم الأحد، أمام قرية «الزوايدة»، التابعة لمركز نقادة بمحافظة قنا.

إخطار أمني بتصادم سيارتين ملاكي بنقادة

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطاراً من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور خالد يوسف، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على الطريق الزراعي الغربي، أمام قرية «الزوايدة»، التابعة لمركز نقادة، حيث تم الدفع بعدد 5 سيارات إسعاف، تولت نقل المصابين إلى المستشفيات المختصة للعلاج والفحوصات الطبية اللازمة.

أسماء المصابين في تصادم «الزوايدة»

وتبين أن المصابين هم:

- شيماء حسين سيد، 24 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج.

- أسماء حسين سيد، 6 سنوات، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم.

- يوسف أبو اليمين عبدالراضي، 28 سنة، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم.

- عماد يوسف أبو اليمين، رضيع عمر شهرين، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج.

- يحيي يوسف أبو اليمين، طفل عامين، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج.

- أسماء محمد أبو اليمين، 3 سنوات، مصابة بكدمات وسحجات.

- أنس محمد أبو اليمين، 7 سنوات، مصاباً بجرح أعلى فروة الرأس.

- خالد محمد أبو اليمين، 9 سنوات، مصاباً بكدمات وسحجات.

- نسمة نور، 28 سنة، مصابة بكسر في القدم اليسرى.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، لتلقي العلاج اللازم، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية.