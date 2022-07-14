كيفية شراء المنتجات أونلاين وقواعد الاسترجاع.. خبير يوضح

قال المهندس أحمد طارق خبير أمن المعلومات، إن جهاز حماية المستهلك يلزم أي موقع لبيع المنتجات أونلاين باسترجاع المنتج خلال 7 أيام من الشراء، من خلال خدمة الاسترجاع الموجودة بموقع الشركة، لافتًا إلى تعرض العديد من الأشخاص لمواقف مختلفة تستلزم استرجاع المنتجات مثل أن يكون المستهلك طلب موبايل ويتسلم علبة بها طوبة، أو يتسلم منتجات مغايرة عن المطلوبة، أو حتى مقاسات مختلفة لبعض الملابس.

وأضاف «طارق» في حوار مع الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني في برنامج «صباح الخير يامصر» على شاشة الفضائية المصرية، أن هناك عدة إجراءات لابد من اتباعها عند التسوق، وخطوات مهمة لاستلام المنتج، موضحًا أن المستهلك عند شرائه من مواقع الإنترنت يجب عليه أن يتجول في أكثر من موقع ويقارن بين سعر المنتجات.

ضرورة مقارنة المنتج في أكثر من موقع

ولفت خبير أمن المعلومات إلى أن شراء أي منتج مثل الكاميرا على سبيل المثال، يتطلب أن يزور المستهلك 5 مواقع كبرى لبيع الكاميرات، ومقارنة الكاميرات المعروضة من حيث السعر والمواصفات، منوهًا أن هناك العديد من المواقع لبيع المنتجات أونلاين بمصر.

اختيار المنتج المناسب من حيث السعر

وتابع «طارق» أنه عقب عملية مقارنة المنتجات بالمواقع المختلفة، يحدد المستهلك المنتج المناسب له من حيث السعر، لافتًا إلى ضرورة قراءة تعليقات المستهلكين الآخرين للتأكد من جدية الموقع وعدم التعرض لعملية نصب.