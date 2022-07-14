إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بمركز حوش عيسى بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين توك توك وآخر أمام مصنع الجوهرة بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة صباح اليوم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى حوش عيسى لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضرًا بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة حوش عيسى يفيد استقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين توك توك وآخر بنطاق ذات المركز، وحُرر محضرًا بالواقعة وجارِ إسعاف المصابين وعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية.

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من «خميس. ح. خ» 18 عامًا، مقيم بحوش عيسى، ومصاب بكدمات متفرقة من الجسم وكسر في الساق اليمنى وجرح نافذ في البطن واشتباه ما بعد الارتجاج، «محمود.ف.ش» 15عامًا مقيم بحوش عيسى مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وكسر في الذراع اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالبطن، «شادي. ع. م» 18 عامًا مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وكسر في الحوض ونزيف في البطن واشتباه ما بعد الارتجاج.

تحرير محضرًا بالواقعة

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى حوش عيسى العام لتلقي الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضرًا بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.