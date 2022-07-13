تعرف على آخر موعد لـ تحديث بطاقة التموين وتسجيل رقم الهاتف.. الفرصة الأخيرة

تعد البطاقة التموينية من أكثر الأشياء التي يهتم بها المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، ومع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لتسجيل رقم الهاتف على البطاقة التموينية من خلال موقع دعم مصر، يتساءل العديد من المواطنين عن آخر موعد لـ تحديث بطاقة التموين، وآخر فرصة لتسجيل الرقم.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير آخر موعد لـ تحديث بطاقة التموين، وكل ما تود معرفته عن تسجيل رقم الهاتف في البطاقة التموينية وموعد انتهاء التسجيل، وفق ما أعلنته وزارة التموين، كالتالي:

مو هو آخر موعد لـ تحديث بطاقة التموين؟

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء المهلة المحددة لتسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين، فبعد أن كان من المقرر أن تنتهي نهاية شهر يونيو الماضي، أعلنت وزارة التموين عن مد المهلة شهر آخر، ليكون آخر موعد للتسجيل في نهاية شهر يوليو الجاري، يوم 31 من الشهر ذاته.

ويعني ذلك أنه بدء من 1 أغسطس الجاري، يتم إيقاف تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر، ويجب على المواطنين الذين لن يقوموا بتسجيل رقم الهاتف الانتهاء من التسجيل قبل تلك المدة المحددة.

ما هي شروط قبول رقم الهاتف عند تسجيله على البطاقة التموينية؟

وحددت وزارة التموين بعض الشروط الخاصة بقبول رقم الهاتف عند تسجيله على البطاقة التموينية، وتتمثل تلك الشروط في الآتي:

- يجب أن يكون رقم الهاتف مسجل في إحدى شركات الاتصالات الأربعة، ولا يتم قبول الأرقام غير المسجلة.

- يجب أن يكون الرقم مسجل بنفس اسم صاحب البطاقة التموينية.

هل هناك فئات مستثناه من تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين؟

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية فئتين تم استثنائهم من تسجيل رقم التاتف، ولكن يجب عليهم تقديم ما يثبت تلك الحالة من مستندات، وجاءت الفئات كالتالي:

- كبار السن غير القادرين على الحركة.

- المسجونين والذين لديهم بطاقات تموينية مسجله باسمهم.