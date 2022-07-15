وظائف جديدة بشركة «مصر للتأمين».. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

أعلنت شركة مصر للتأمين عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن حاجتها لعدد من الموظفين الجدد لشغل وظيفة وسيط تأمين، وذلك بجميع أفرع الشركة في كل محافظات مصر.

وأشارت الشركة من خلال بيانها الرسمي، إلى أن الوظائف الجديدة متاحة للجنسين، وتأتي ضمن أعضاء الجهاز التسويقي بالشركة، على ان يكون التقديم من خلال الرابط الإلكتروني.

مميزات العمل في مصر للتأمين

العمل في الشركة سيتم بموجب عقد عمل محدد المدة وسيكون قابلًا للتجديد، ويتضمن العديد من المزايا العينية والمادية، وذلك على النحو التالي:

- مكافأة شهرية شاملة.

- الحصول على حوافز ربع سنوية.

- الحوصل على عمولات ومصاريف تحصيل.

- يحق للموظف التمتع بنظام اشتراكات التأمينات الاجتماعية بالشركة.

- يحق للموظف التمتع بنظام العلاج الطبي الملتزمة به الشركة.

- يحق للموظف التمتع بوثيقة تأمين على الحياة، وهي وثيقة تتحمل الشركة فيها قيمة أقساط التأمين المؤقت فقط .

- يحق للموظف الحصول على التدريب الدوري والمستمر، ما يساعده على الوصول الى أعلى مستويات المهنة.

شروط وظائف مصر للتأمين

حددت شركة مصر للتأمين عددًا من الشروط الواجب توفرها للمتقدم الراغب في الحصول على وظيفة بالشركة، وهي كالتالي:

- ألا يزيد سن المتقدم عن 45 عامًا وذلك في تاريخ تقديم الطلب.

- أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل عال.

- أن يكون المتقدم مقيداً بسجل وسطاء التأمين وذلك في الهيئة العامة للرقابة المالية.

- أن يجتاز المتقدم للوظيفة المقابلة الشخصية داخل الشركة.

المستندات المطلوبة لوظائف مصر للتامين

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

- شهادة الخدمة العامة بالنسبة للإناث.

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- شهادة ميلاد مميكنة.

- المستند الدال على قيده بسجل وسطاء التأمين بالهيئة العامة للرقابة المالية.

- صورة حديثة للمتقدم.

- صورة المؤهل الدراسي.