«النقل» تستكمل مشروع تطوير مينائي الدخيلة والسخنة

تحرص وزارة النقل والمواصلات، على استكمال وتطوير مينائي «الدخيلة، والسخنة»، وذلك وفقًا لخطة الدولة المصرية، وتنفيذ خطة تطوير الجمهورية الجديدة، لتشمل تطوير كل الموانئ البحر، لتحصل مصر على أفضل المراكز العالمية للتجارة اللوجيستية، وذلك يأتي تحت تعليمات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتستعرض «الوطن»، في السياق التالي أهم وأبرز المعلومات عن استكمال وتطوير مينائي السخنة والدخيلة، فالمشروع ينفذ بالاشتراك بين وزارة النقل والمواصلات والشركة الوطنية لإدارة الموانئ، فالهدف الأسمى للتطوير هو وضع مصر في أفضل المراكز العالمية للتجارة واللوجيستيات، حيث يتم تشغيل وتجهيز البنية الفوقية لمحتطين، هما محطة الصب غير النظيف بميناء الدخيلة، والثانية لتخزين السلع والبضائع وتداولها والصب الجاف في ميناء السخنة.

تكاليف محطة الصب غير النظيف بميناء الدخيلة

ويذكر أن محطة الصب غير النظيف في ميناء الدخيلة تكلفتها تبلغ لـ1.6 مليار جنيه، ومحطة الصب غير النظيف تتكون من أعمال رصف بطول يصل إلى 540 مترا وبعمق 16 مترا ومساحة أرضية تبلغ مساحتها إلى 188 ألف متر مربع، بالإضافة إلى أن المحطة ستكون قادرة على استقبال 2 سفينة كل واحدة طولها من الممكن أن يصل لـ240 مترا.

الدخيلة والسخنة يربطان بين ثلاث قارات

ويهدف مشروع استكمال وتطوير مينائي الدخيلة والسخنة إلى، زيادة الطاقة الاستيعابية لنقل وتداول وتخزين بضائع الصب غير النظيف بميناء الدخيلة، بواقع 2.5 أو 3 ملايين طن في العام الواحد، مما يسفر عن ذلك جعل محطة تخزين البضائع وتداولها في ميناء السخنة أكبر وأفضل الموانئ في البحر الأحمر؛ لأن المشروع مسخر لخدمة التبادل التجاري بين جنوب وشرق قارة آسيا حتى جنوب وغرب أوروبا، وأيضًا شمال إفريقيا.