شكاوى من صعوبة امتحاني الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة بالقليوبية

تباينت ردود فعل طلاب الثانوية العامة في القليوبية، اليوم الخميس، عقب خروجهم من لجان امتحانات مادتي الفيزياء والتاريخ، حيث أكد بعض الطلاب أن الامتحان صعب سواء للتاريخ أو الفيزياء لشعبتي الأدبي والعلمي، فيما قال بعض الطلاب إن الامتحان سهل، ولكن الوقت غير كافيا، كما أن أسئلة التاريخ طويلة وتحتاج لوقت كبير.

تقرير غرفة عمليات الثانوية بالقليوبية

وأعلنت غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية، ان امتحان الفيزياء مقيد به 23295 طالبا حضر منهم 23059 وغاب 236، والتاريخ مقيد منهم 18537 طالبا، حضر منهم 18424 وغاب 113 طالبا.

وأدى طلاب الثانوية العامة الشعبتين الأدبية والعلمية، اليوم الخميس، الامتحان في مادتي التاريخ للأدبي والفيزياء للعلمي وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا بجميع محافظات الجمهورية.

تهيئة المناخ المناسب للطلاب

فيما قال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إنه تم توفير كافة الاستعدادات وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات، حيث تم تجهيز لجان الامتحانات بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات وخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مع تطهير وتعقيم أقسام اللجان يوميا والتأكيد على مراعاة التباعد، وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقار لجان النظام والمراقبة

فيما أعلنت غرفة عمليات الثانوية العامة بالقليوبية، أنه لم يوجد مشكلات أو رصد لحالات غش في اللجان أو حالات مرضية وإغماءات، مشيرة أن امتحان الفيزياء مقيد به 23295 طالبا، حضر منهم 23059 وغاب 236 آخرين، والتاريخ 18537 طالبا، حضر منهم 18424 طالبا وغاب 113 آخرين.