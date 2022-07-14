مدبولي: لن نسمح باستغلال الوضع لفرض زيادات غير مناسبة في الأسعار

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة حاسمة لمحاولي استغلال قرارات تحريك أسعار الوقود الأخيرة، قائلا: «لن نسمح لأحد بأن يستغل الوضع بفرض زيادات غير مناسبة في الأسعار»، وذلك خلال ترؤوسه لاجتماع مجلس المحافظين، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

اجتماع المحافظين

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتوجه للمحافظين بالتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا أن يعيده الله على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، حرصه اليوم على عقد الاجتماع مع المحافظين، لمتابعة الموقف في كل المحافظات، في ضوء القرارات الأخيرة للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، خاصة أنّها تضمنت زيادة سعر السولار لأول مرة منذ 30 شهرا.

تجنب أي زيادات

وأوضح مدبولي، أنّ الدولة تحملت على مدار الفترة السابقة، الزيادات غير المسبوقة التي حدثت في المنتجات البترولية، خاصة في السولار، وكانت تسعى قدر الإمكان لتجنب أي زيادات تطرأ على السولار، باعتباره عنصرا رئيسيا للعديد من الأنشطة، وعلى الأخص النقل الجماعي ونقل البضائع، والآلات الزراعية، ولكن في ظل الظروف العالمية الراهنة وتداعياتها، خاصة الأزمة الروسية الأوكرانية، تشير التقديرات إلى أنّها ستستمر لفترة طويلة.

وتابع رئيس الوزاء، أنّ لتر السولار كانت تكلفته على الدولة آخر 3 أشهر كمتوسط 11 جنيها، وكنا نبيعه بسعر 6.75 جنيه، فكان هناك دعم كبير من الدولة يصل لنحو 4.25 جنيه للتر، وهذا رقم ضخم جدا، بصورة يصعب معها القدرة على الاستمرار في تحمله، ولذا كان قرار لجنة التسعير بتحريك سعر السولار بنحو 50 قرشا.

وأشار مدبولي، إلى أنّه تابع أمس مع الغالبية العظمى من المحافظين، الموقف على الأرض فور تطبيق القرارات، كما تواصل وزير التنمية المحلية مع المحافظين، وكانت هناك تنسيقات سبقت القرار، وتحضير لهذه الخطوة قبل أن تتم.

ووجّه رئيس الوزراء، الشكر إلى المحافظين على الخطوات التي تمت أمس، من متابعة الموقف بأنفسهم والتواجد في الشوارع، في رسالة مهمة بأنّنا لن نسمح لأحد بأن يستغل الوضع بفرض زيادات غير مناسبة في الأسعار.