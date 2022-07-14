تصادم ترام وسيارة ملاكي في مزلقان سان ستيفانو بالإسكندرية

اصطدم ترام محطة الرمل في الإسكندرية، بسيارة ملاكي، اليوم الخميس، أثناء تجاوز قائد السيارة المزلقان خلال مرور الترام، ما أسفر عن دفع الترام للسيارة واصطدامها بعمود نور، ما سبب تلفيات كبرى في السيارة دون حدوث إصابات للسائق.

تفاصيل حادث ترام الإسكندرية

وقال مصدر بهيئة النقل العام في الإسكندرية، إن سيارة ملاكي تجاوزت المزلقان أثناء مرور الترام، ما تسبب في اصطدامهما دون وقوع أي إصابات سوى بعض التلفيات في الترام والسيارة، الأمر الذي تبعه تحرير محضر لقائد السيارة وتحفظ إدارة المرور عليها.

تسيير حركة الترام مرة أخرى

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه تم تسيير حركة الترام مرة أخرى، حيث تعمل بشكلها الطبيعي في الوقت الراهن دون أي توقف، مطالبا قائدي السيارات بالالتزام بالإشارات أثناء عبور مزلقانات الترام حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، بالإضافة إلى الحفاظ على الممتلكات العامة.