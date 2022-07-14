أخبار امتحان الفيزياء اليوم للثانوية العامة.. جزئيات صعبة للمتميزين

أخبار امتحان الفيزياء اليوم، من أكثر الكلمات بحثاً علي مؤشر البحث جوجل من جانب أولياء الأمور طلاب الثانوية العامة، للاطمئنان علي أبنائهم وعلى مستوى الامتحان والذي يؤديه الطلاب اليوم باللجان الامتحانية.

حيث أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علمي ورياضة)، امتحان الفيزياء ورقياً بنظام البابل شيت بلجان امتحانية مؤمنة ومراقبة على مستوى الجمهورية، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة داخل اللجان.

تباين الآراء في امتحان الفيزياء للثانوية العامة

وتباينت الآراء حول صعوبة امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2022، حيث أكد الطلاب على أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط عدا بعض الجزئيات الصعبة في الامتحان والتي تستهدف الطلاب المتميزين.

وقالت الطالبة غادة وهبة، علي جروب اتحاد أمهات مصر، إن امتحان الفيزياء فوق مستوى الطالب المتوسط وأن أسئلة الامتحان طويلة وتحتاج إلي وقت أكبر لحل جميع أسئلة الامتحان.

فيما قالت الطالبة هناء أحمد، إن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط عدا بعض الأجزاء والتي تميز الطالب المتفوق والمتميز، وأن الامتحان يقيس كل المستويات المختلفة للطلاب.

امتحان الفيزياء.. 50 سؤالا

وبدأ امتحان الفيزياء في الساعة التاسعة صباحاً ويستمر لمدة ثلاث ساعات وينتهي في الساعة الثانية عشر ظهراً، وفقاً للجدول المعلن من جانب وزارة التربية والتعليم، ويتضمن الامتحان 50 سؤالًا، وتكون الدرجة النهائية الكبرى 60 درجة، والدرجة النهائية الصغرى 30 درجة.

وبعد دقائق من بدء الوقت الأصلي للامتحان تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي أجزاء من أسئلة زعموا أنها لامتحان الفيزياء الذي يؤديه الطلاب باللجان الامتحانية، وبعد دقائق من نشر الأسئلة نشرت جروبات الغش إجابات الأسئلة المتداولة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تم ضبط حالة غش واحدة في امتحان مادة الفيزياء في محافظة الدقهلية باستخدام جهاز الهاتف المحمول، ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت وقد تم التحفظ على الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين.