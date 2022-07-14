أعراض كورونا الجديدة.. «الصحة» تكشف التفاصيل الكاملة وأسباب تغيرها

شهد المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر ارتفاعا ملحوظا في أعداد إصابات كورونا خلال الأسبوعين الماضيين، الأمر الذي دعا وزارة الصحة والسكان إلى إصدار بيان رسمي لها، حذرت فيه المواطنين من ارتفاع الإصابات مجددا، وطالبت بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا ومتحوراته التي تظهر من توقيت إلى آخر، وتساءل البعض عن وجود أعراض كورونا الجديدة التي تحدث البعض عنها.

أعراض كورونا الجديدة

ومن جانبه قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه لا صحة لوجود أعراض كورونا الجديدة التي تحدث البعض عنها، وأن أعراض كورونا ما زالت كما هي، وتتغير الأعراض من مواطن إلى آخر، وأن هناك مواطن قد تظهر عليه الأعراض كاملة من ارتفاع درجة الحرارة وسعال وحمى وإرهاق وتكسير في العضلات وفقدان حاستي الشم والتذوق، ومواطن تظهر عليه بعض الأعراض وفقا للحالة المناعية للجسم أو حصوله على اللقاح من عدمه.

أعراض فيروس كورونا

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن أعراض كورونا كاملة هي:

- السعال

- الحمى

- فقدان حاستي الشم والتذوق

- الألم في العضلات

- التهاب الحلق

- الإسهال وهو العرض الشائع حاليا

- ظهور طفح جلدي

- احمرار العينين

وناشد «عبدالغفار» المواطنين بضرورة الحصول على لقاحات كورونا للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، لافتا إلى نقص المناعة المجتمعية في التوقيت الحالي، وأهمية الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا لتعزيز مناعة الجسم مرة أخرى، لافتا إلى أن ارتفاع إصابات كورونا ليس على مستوى مصر فقط بل على مستوى العالم.

وعن عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا في مصر، أكد أن العدد وفقا لآخر إحصائية وصل الى ما يقرب من 6 ملايين مواطن، ولابد من التوسع في الجرعة التعزيزية لمواجهة ارتفاع الإصابات مجددا.