نصائح تقلل الآثار السلبية للعادات الغذائية غير الصحية في عيد الأضحى

قالت الدكتورة صفا فتحي استشاري التغذية العلاجية وماجستير التغذية الإكلينيكية، إن عيد الأضحى يتضمن بعض العادات الغذائية الخاصة به، لافتة إلى أن قيام الأسر بذبح الأضاحي، يجعلهم تناولون اللحوم بكثرة خلال فترة العيد.

وأضافت «فتحي»، في حوار مع الإعلامية سارة النجار في برنامج «حياتك صح» على راديو «نجوم إف أم»، أنه من الصعوبة خلال فترات الأعياد التزام الأفراد بالنظم الغذائية الصحية، لافتة إلى إمكانية إدخال بعض العادات الصحية للتقليل من أضرار هذه العادات الغذائية، منها كثرة شرب المياه قبل الوجبات، وإضافة طبق السلطة كطبق رئيسي مع كل الوجبات، والتزام أفراد الأسرة بالأكل في الأطباق الخاصة بهم، دون اللجوء إلى وضع أطباق تقديم الطعام الكبيرة على مائدة الطعام.

كيفية توزيع الطعام في الأطباق بصورة صحيحة

أوضحت استشاري التغذية العلاجية، أن وضع الطعام بالأطباق بطريقة صحيحة، يكون بوضع كميات متساوية، بحيث تكون كمية السلطة بالطبق متساوية مع كمية بقية أصناف الوجبة الأخرى، لافتة إلى أن هذه الطريقة في تحديد كمية الطعام تجعل الجسم يحصل على الالياف التي يحتاجها بصورة متساوية على حصوله على السكريات الناتجة من أكل النشويات، وهو ما يؤدي إلى حصول الجسم على الإشباع بطريقة صحية ومتوازنة.