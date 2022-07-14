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طلاب الثانوية بالبحيرة يشتكون من صعوبة الفيزياء: «في مستوى المدرسين»

كتب:

إحسان شعبان
04:24 م | الخميس 14 يوليو 2022
طلاب الثانوية العامة في البحيرة

طلاب الثانوية العامة في البحيرة

شكا عدد من طلاب الثانوية العامة في محافظة البحيرة، من صعوبة امتحان الفيزياء، الذي أداه طلاب القسم العلمي اليوم الخميس، بينما أدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادة التاريخ. 

وشهد محيط مدرسة «عمر كامل الوكيل» الثانوية للبنات بمدينة دمنهور، انهيار عدد من الطالبات، عقب أداء امتحان الفيزياء، حيث عبر غالبية الطلاب عن حزنهم واستيائهم الشديد نظراً لصعوبة الامتحان.

طالبة: الامتحان في مستوى المدرسين وليس الطلاب

وأشارت «علا محمد»، إحدى الطالبات، إلى أن امتحان الفيزياء جاء فوق مستوى الطالب المتميز قائلة: «مستقبلنا هيضيع بسبب الفيزياء، تعبنا طول السنة وفى الآخر الامتحان جه في مستوى المدرسين وليس الطلاب». 

كما أعربت «نعمة علي»، طالبة في الثانوية العامة عن استيائها بسبب صعوبة امتحان الفيزياء، وقالت إن الامتحان جاء غير متوقع، وتضمن العديد من الأسئلة الصعبة، فيما دخلت عدد من الطالبات في نوبة بكاء وانهيار، مشيرين إلى أن وقت الامتحان لم يكن كافياً للإجابة على جميع الأسئلة.

109 لجان لاستقبال 33 ألف طالب وطالبة بالبحيرة

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بنطاق محافظة البحيرة هذا العام الدراسى يبلغ 33048 طالباً وطالبة، منهم 9138 طالباً وطالبة بالقسم الأدبي، و21924 طالباً وطالبة بالقسم العلمي شعبة العلوم، و23460 طالباً وطالبة بالقسم العلمي شعبة الرياضة، حيث تم توزيعهم على 109 لجان بنطاق 18 إدارة تعليمية، بمدن ومراكز محافظة البحيرة.

ومن جانبه، أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة أن أجواء الامتحانات قد سارت اليوم الخميس بشكل جيد ومنضبط، دون حدوث أي مشكلات تعكر سير الامتحانات.

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بقلم إحسان شعبان