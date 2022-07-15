درجات الحرارة اليوم الجمعة 15-7-2022 في مصر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا، يكشف تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، الموافق 15 يوليو، حيث من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة حول نفس المعدلات، حيث يسود طقس حار رطب على جميع المدن والمحافظات ، خاصة السواحل الشمالية الشرقية والغربية، حتى شمال الصعيد، كما يسود طقس شديد الحرارة على جميع مدن ومحافظات جنوب البلاد وجنوب سيناء.

وأكد خبراء الأرصاد، أنه مع بداية ساعات المساء، نشهد انخفاضا في درجات الحرارة الصغرى بين 9 و10 درجات، مع استمرار نشاط الرياح، التي تعمل على تحسين الشعور بحالة الطقس، حيث يسود طقس معتدل.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلي نعرض تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على مدن ومحافظات الجمهورية، التي جاءت كالتالي:

القاهرة 34 - 24

الإسكندرية 30 - 25

وادي النطرون 32 - 24

طنطا 34 - 25

شبين الكوم 34 - 24

دمنهور 33 - 24

بلطيم 30 - 23

مطروح 29 - 24

السلوم 30 - 24

سيوة 35 - 22

بورسعيد 31 - 25

دمياط 30 - 24

الزقازيق 33 - 24

المنصورة 33 - 25

الإسماعيلية 34 - 22

السويس 33 - 24

العريش 31 - 24

رفح 30 - 24

رأس سدر 33 - 25

نخل 33 - 20

نويبع 36 - 26

طابا 34 - 24

كاترين 33 - 18

الطور 34 - 26

شرم الشيخ 37 - 29

الغردقة 37 - 29

مرسى علم 37 - 27

الفيوم 35 - 24

بني سويف 35 - 25

المنيا 36 - 25

أسيوط 36 - 26

سوهاج 37 - 26

قنا 39 - 27

الأقصر 40 - 28

أسوان 41 - 28

إدفو 41 - 29

أبو سمبل 41 - 28

الوادي الجديد 38 - 27

شلاتين 36 - 26

أبو رماد 35 - 26

حلايب 33 - 28

رأس حدربة 32 - 28