طقس اليوم في البحيرة.. ارتفاع درجات الحرارة والعظمى تسجل 34 مئوية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، طقسا حارا رطب نهارا، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

طقس اليوم في البحيرة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد شبورة مائية خفيفة صباحا، وطقس مشمس، يكون غائم جزئيا على السواحل الشمالية، وارتفاع في نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة، والرياح تنشط أحيانا مساءً، مما يقلل من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه (1.5 : 2.5) متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية، فيما سجلت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء العظمى 33 درجة مئوية وبلغت الصغرى 24 درجة مئوية وسط تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، وسط تحذيرات لسائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة، لا سيما مع الساعات الأولى من الصباح، تجنبا لوقوع الحوادث المرورية وحفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.