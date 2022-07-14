درجات الحرارة اليوم الخميس 14-7-2022 في مصر: انخفاض كبير ليلا

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا توضيحيا بتفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، الموافق 14 يوليو الجاري، وتوقعت أن يستمر الطقس الحار الرطب على جميع مدن والمحافظات، بداية من السواحل الشمالية حتى منطقة مصر الوسطى، ويسود طقس شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد وجنوب سيناء.

وتابع خبراء الأرصاد، بأن هناك انخفاضا في درجات الحرارة بين 9-11 درجات خلال ساعات المساء، مع استمرار نشاط الرياح، مما يعمل على تحسين حرارة الطقس، حيث يسود طقس معتدل.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

وكشف خبراء الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، وجاءت كالتالي:

- القاهرة 34 24

- الإسكندرية 30 25

- وادي النطرون 34 24

- طنطا 33 25

- شبين الكوم 33 24

- دمنهور 33 24

- بلطيم 30 23

- مطروح 29 24

- السلوم 30 24

- سيوة 35 22

- بورسعيد 31 25

- دمياط 30 24

- الزقازيق 33 24

- المنصورة 34 25

- الإسماعيلية 35 22

- السويس 34 24

- العريش 31 24

- رفح 31 24

- رأس سدر 33 25

- نخل 34 20

- نويبع 36 26

- طابا 34 24

- كاترين 33 18

- الطور 34 26

- شرم الشيخ 37 29

- الغردقة 37 29

- مرسى علم 37 27

- الفيوم 35 24

- بني سويف 35 25

- المنيا 36 25

- أسيوط 36 26

- سوهاج 37 26

- قنا 39 27

- الأقصر 40 28

- أسوان 41 28

- إدفو 41 29

- أبو سمبل 41 28

- الوادي الجديد 38 27

- شلاتين 36 26

- أبو رماد 35 26

- حلايب 33 28

- رأس حدربة 32 28