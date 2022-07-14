نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرابط الرسمي للأطفال المقبلين على مرحلة رياض الأطفال، سواء في المدارس التجريبية أو مدارس اللغات، حيث بدأ أولياء الأمور في التقديم في الفترة من 1 يونيو وحتى نهاية الشهر ذاته، ومن وقتها بدأت مديريات التربية والتعليم في كل المحافظات بفحص الطلبات وتحديد مدى استيفاء الأوراق الخاصة بالالتحاق.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبي بالرقم القومي 2022

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرابط الرسمي لمعرفة نتيجة تنسيق رياض الأطفال، سواء للمدارس التجريبية أو لمدارس اللغات، ولمعرفة النتيجة اضغط «هنــــا».

شروط الالتحاق برياض الأطفال 2022 - 2023

1- عمر الطفل المتقدم للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال لا يقل عن 4 سنوات.

2- الطلبة يتم تنسيقهم من خلال المديريات التعليمية الخاصة بكل محافظة، طبقًا للكثافات الموجودة بها، وعلى حسب ظروفها.

3- يتم التنسيق وفقًا للقرار الوزاري رقم 154 بتاريخ 6/7/1989، بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

4- من الممكن لأولياء الأمور متابعة نتيجة قبول أطفالهم بشكل مبدئي من خلال نفس الموقع الإلكتروني.

5- عقب إعلان نتيجة قبول الطالب، يمكن لولي الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص به، ومتابعة موقف تسلم الملف للمدرسة القبول النهائي، بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه للشروط المطلوبة.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن الفتح لباب التسجيل الإلكتروني بمرحلة رياض الأطفال رسمياً من أجل الالتحاق بالمدارس الحكومية العامة والمدارس التجريبية بالعام الدراسي القادم 2022 – 2023، وعلى أن سيتم ذلك بشكل إلكتروني من خلال المنصة التي خصصتها وزارة التربية للتيسير والتسهيل على أولياء الأمور.