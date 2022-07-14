«الزراعة»: عقوبة التعدي على الأراضي خلال إجازة العيد تصل لـ5 ملايين جنيه

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، إنّ الوزارة في حالة استنفار كامل خلال إجازة عيد الأضحى، لمنع التعديات على الأراضي الزراعية، بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية و الداخلية.

متابعة التعديات على الأراضي الزراعية خلال عيد الأضحى

وأضاف الشناوي، في مداخلة هاتفية مع الإذاعية على إذاعة جمهورية مصر العربية «البرنامج العام» 107.4 إف إم، أنّ هناك توجيهات من وزير الزراعة، للاستنفار الكامل والمتابعة خلال إجازة عيد الأضحى التي تجاوزت 9 أيام، لافتًا إلى متابعة التعديات على الأراضي الزراعية ساعة بساعة.

عقوبات للمخالفين

ولفت رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، إلى أهمية القطاع الزراعي الذي يتحمّل الصدمات والمتغيرات العالمية السياسية والبيئية، مشيرًا إلى ضرورة الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

دراسة إصدار قانون يسمح للدولة بمصادرة الاراضي الزراعية المتعدى عليها بالبناء

وأوضح عباس أنّ القانون 7 لعام 2018 ينص على عقوبة للمواطن المتعدي على الأراضي الزراعية، وعقوبة الموظف المتقاعس عن متابعة هذا التعدي، لافتًا إلى أنّ عقوبة المواطن المتعدي على الأراضي الزراعية تكون بالسجن من سنتين وحتى 5 سنوات، وغرامة من 200 ألف جنيه وحتى 5 ملايين جنيه، مشيرًا إلى دراسة قانون داخل وزارة العدل يسمح للدولة بمصادرة الأرض الزراعية حال المخالفة بالبناء عليها.