تحذيرات هامة من «الصحة» بشأن علاج كورونا لكبار السن.. لا تستهينوا بالفيروس

حذر مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، المواطنين من ارتفاع الإصابات خلال الأسبوعين الماضيين، والتي جرى تسجيلها ضمن إحصائيات فيروس كورونا، ناصحا الجميع بتوخي الحذر، قائلا: «نعلم جيدا أن هناك كثيرون لايتبعون الإجراءات الاحترازية لذلك عليهم الحصول على لقاحات كورونا، والتعامل بحذر مع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لأنهم ما زالوا من أكثر الفئات عرضة لفيروس كورونا، فهي حالات حرجة»، وفقا لما أقرته منظمة الصحة العالمية.

علاج كورونا لكبار السن

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على كبار السن التعامل بحذر مع علاج كورونا «علينا أن نكون تعلمنا من درس جائحة فيروس كورونا، علاج كورونا لكبار السن لا يؤخذ من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لا يوجد مرض يعالج من خلال السوشيال ميديا».

وتابع: «العلاج يكون من خلال معالجة الأعراض، والمضادات الحيوية لا تؤخذ إلا من خلال إشراف الطبيب المختص أو المشرف على الحالة، وكذلك الأمر فيما يتعلق بمضادات التجلد»، مؤكدا أن البروتوكول العلاجي للفيروس، لابد أن يؤخذ من خلال الطبيب والجرعات لأن كل حالة تختلف عن غيرها.

وأشار إلى أن هناك حالات تحتاج للرعاية بالمستشفيات، لذلك لابد من زيارة الطبيب خاصة لو الحالة كانت من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، داعيا المواطنين بشكل عام بضرورة الحصول على لقاحات كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى، وتخفيف حدة الأعراض.

البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا

وعن تغيير البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، أشار إلى أنه حتى الآن لايوجد تغيير في البروتوكول العلاجي حتى هذه اللحظة، وفي حال إضافة أي علاج جديد أو حذف أي عقار يجرى الإعلان عنه للأطباء وتدريبهم عليه، خاصة وأن البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا المصري ساهم كثيرا في رفع معدلات الشفاء من الفيروس خلال الموجات السابقة.