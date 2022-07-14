«ليس برد مروحة».. علامتان تشيران لاحتمالية إصابتك بكورونا: اذهب للمستشفى

أعلنت وزارة الصحة والسكان منذ فترة عن زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد ومتحوراته المختلفة، وعادت العدوى في الانتشار بين المواطنين من جديد بعد شهور من التراجع النسبي في الإصابات، وشدد المسؤولون والأطباء على ضرورة أن يحرص كل مواطن على اتباع الإجراءات الاحترازية بشكل جاد حتى يتجنب الإصابة بفيروس كورونا ومتحوراته المختلفة، كالحفاظ على المسافات الاحترازية بين الأشخاص، والالتزام بارتداء الكمامات واستخدام المطهرات وغيرها من الإجراءات الأخرى.

تشابه أعراض الكورونا والانفلونزا

وبالتزامن مع انتشار فيروس كورونا تعود التساؤلات من جديد حول أعراض كورونا، والاختلاف بينها وبين أعراض نزلات البرد العادية، وأوضح الدكتور عبد اللطيف المر، استاذ الصحة العامة بكلية الطب في جامعة الزقازيق، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أعراض الإصابة بفيروس كورونا أو أحد متحوراته تتشابه مع أعراض الانفلونزا بالفعل، والتفريق بينهما ليس بالأمر البسيط.

وأشار المر، إلى علامتين تميز الإصابة فيروس كورونا عن غيره من الأمراض المشابهة لأدوار البرد والأنفلونزا، إحداهما هي التأثر الشديد في الجهاز التنفسي، حيث قال: «أعراض الإصابة بالانفلونزا تتشابه كثيرا مع أعراض الإصابة بفيروس كورنا، ولكن قد يكون أبرز ما يميز الإصابة بالكورنا هي مشاكل الجهاز التنفسي، فإذا شعرت بضيق شديد في الصدر أو آلام غير معتادة عليك الذهاب للمستشفى فورا».

كيفية التفريق بين كورونا والانفلونزا

وأكمل قائلا: «اعراض دور البرد تستمر لمدة تتراوح بين 5 أيام إلى أسبوع، خلال هذه الفترة تقل أعراض البرد تدريجيا، أما إذا زادت فترة المرض عن هذه المدة، أو زادت شدة الأعراض بدلا من انخفاضها بهذا أيضا قد يكون مؤشر على الإصابة بكورونا، إضافة إلى ملاحظة عدد من المشاكل في الجهاز التنفسي، عليك في هذه الحالة التوجه إلى الطبيب، لأن ذلك يشير إلى احتمالية الإصابة بفيروس كورونا».

إجراء تحليل الـPCR

وأكد أستاذ الصحة العامة بكلية الطب في جامعة الزقازيق، أن الحل الوحيد للتميز بين الكورونا وغيرها هو إجراء تحليل الـPCR، وما دون ذلك لا يمثل معلومه دقيقة إن كانت الإصابة بكورونا أو غيره، ناصحا أيضا اللجوء إلى العزل الفردي في المنزل، بجرد الشعور بأي أعراض تتشابه مع أعراض كورونا.