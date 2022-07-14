«التعليم» تنعي مراقب ثانوية عامة توفي في لجنة امتحان.. هبوط بالدورة الدموية

نعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحافظة البحيرة، وجميع العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة، وفاة عبد الهادي الشحات محمد الصفرون، معلم أول بإدارة النوبارية التعليمية المنتدب للعمل ملاحظ ثانوية عامة بمدرسة وادي النطرون الثانوية، حيث توفي صباح اليوم الخميس، بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية وتوفي على إثرها أثناء نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وزير التعليم ومحافظ البحيرة ينعيان المعلم الراحل

وتقدم طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بخالص التعازي لأسرة المعلم الراحل عبد الهادي الشحات الصفرون، راجين من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

توفير أوجه الدعم للأسرة

كما قام يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على رأس وفد من قيادات التربية والتعليم، بالتوجه لحضور جنازة المعلم الراحل، وتقديم واجب العزاء لأسرته، موجها بتوفير أوجه الدعم والمساندة وتسهيل كافة الإجراءات القانونية الإدارية لخدمة أسرته تقديرا لجهوده.

طلاب الثانوية يشكون صعوبة امتحان الفيزياء

وفي سياق آخر، كان محيط مدارس محافظة البحيرة، قد شهد اليوم انهيار عدد من طلاب الثانوية العامة عقب أداء امتحان الفيزياء، حيث عبر الطلاب عن حزنهم نظرا لصعوبة الامتحان.

وقال بعض الطلاب إن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتميز، موضحين أن الوقت المخصص للإجابة على أسئلة الامتحان لم يكن كافيا، حيث تطلب ذلك المزيد من الوقت، مضيفين أن امتحان الفيزياء يعد أصعب امتحانات هذا العام حتى الآن.