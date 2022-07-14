جهات التحقيق تأمر بضبط وإحضار أم وأبنائها.. مستريحين جدد بالشيخ زايد

قالت مصادر أمنية إن جهات التحقيق أمرت بضبط وإحضار مستريحي «الساعات العالمية» في الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وهم أم وثلاثة من أبنائها بسبب اتهامهم بالنصب على العديد من المواطنين والاستيلاء على ما يقرب من 120 مليون جنيه بغرض توظيفها.

مديرية أمن الجيزة تتلقى بلاغا بالواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا من عدد من المواطنين يفيد بتعرضهم للنصب من جانب أم وأبنائها الثلاثة والاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بـ38 مليون جنيه من 6 أشخاص فقط تقدموا بالفعل ببلاغات حتى الآن، بينما هناك عدد آخر من المجنى عليهم لم يتقدموا، بإجمالي مبالغ 120 مليون جنيه.

التجارة في الساعات القيمة باهظة الثمن

وكشفت جهات التحقيق أن المبلغون أكدوا أن المتهمين جمعوا المبالغ بغرض الإتجار في الساعات القيّمة باهظة الثمن من الماركات العالمية وذلك مقابل أرباح شهيرة 50 ألف جنيه شهرية لكل مليون جنيه لكنهم توقفوا عن السداد منذ عدة أشهر بحجة تعرضهم للنصب واختفوا تماما بعد ذلك.

جهات التحقيق تأمر بضبط وإحضار المتهمين في الواقعة

وأمرت على الفور جهات الحقيق في الشيخ زايد بضبط وإحضار كافة المتهمين في الواقعة، بالإضافة إلى طلب تحريات المباحث عن الواقعة.