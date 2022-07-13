الحزن يخيم على المنوفية بعد مصرع 6 أشخاص غرقا في آخر 48 ساعة

خيمت حالة من الحزن بين في محافظة المنوفية، بعد وفاة 6 من أبنائها غرقا في وقائع مختلفة خلال اليومين الماضيين، كان من بينها مصرع شابين غرقا في الإسكندرية، أحدهما تم انتشال جثمانه، وطفل لقي مصرعه غراق في بحر شبين الكوم، واخر في ترعة قرية زاوية الناعوره، فضلا عن غرق اثنين من الشباب في فرع النيل المار بقرية جريس التابعة لمركز أشمون.

غرق شاب في الإسكندرية

بداية الوقائع كانت بمصرع شاب غرقا مقيم بقرية زاوية الناعورة في مركز الشهداء في الإسكندرية أثناء قضاء إجازة العيد برفقة الأسرة، ونجح الإنقاذ النهري في الإسكندرية في انتشال الجثة، وأنهت الأسرة الإجراءات القانونية اللازمة لدفن الجثمان، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

غرق طفل في بحر شبين الكوم

لقي طفل مصرعه، غرقا في بحر شبين الكوم أسفل كوبري مبارك، أثناء الاستحمام هروبا من حرارة الجو، مساء أمس، ونجح الإنقاذ النهري في المنوفية في استخراج الجثة، وتم تشيع الجثمان إلي مثواه الأخير وسط حالة من الحزن الشديد بين أهالي مدينة شبين الكوم، وانهيار أسرة الطفل البالغ من العمر 10 أعوام فقط.

غرق طفل في مركز الشهداء

وتوفي طفل آخر غرقا في ترعة قرية زاوية الناعورة بدائرة مركز الشهداء، وجرى انتشال الجثة بعد الواقعة بشاعة واحدة، وتم تشيع جثمانه، وانتقلت قوة أمنية إلي مكان الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق والتي صرحت بدفن الجثمان، وتم تشيعه إلي مثواه الأخير.

غرق شاب منوفي في الإسكندرية

ولقي شاب مقيم بقرية زرقان التابعة لمركز تلا، مصرعه غرقا في الإسكندرية، أثناء قضاء إجازة العيد علي أحد الشواطئ، وحررت أسرة الشاب محضرا بالواقعة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ويواصل الإنقاذ النهري جهوده لاستخراج جثة الشاب المفقود .

غرق شابين في فرع النيل بأشمون

كما لقي شابين مصرعهما غرقا في فرع النيل المار بقرية جريس بدائرة مركز أشمون، أثناء قضاء إجازة العيد في مركب، ونجح الإنقاذ النهري في استخراج جثة أحد الشباب الغارقين في الواقعة، بينما يتم البحث عن جثة الشاب الثاني من قبل الإنقاذ النهري وبعض الصيادين المتواجدين في المنطقة، وسادت حابة من افخزن في مركز أشمون بالكامل.