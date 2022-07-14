أسعار تذاكر النقل العام بالقاهرة.. 220 خط أتوبيس لخدمة الركاب

قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن أسعار تذاكر النقل العام بالقاهرة زادت 50 قرشًا على كل تذكرة أتوبيس نقل عام بعد قرار تحريك سعر المواد البترولية، موضحًا أن أسعار تذاكر النقل العام مناسبة وتراعي البعد الاجتماعي فالهيئة لا تهدف للربح، مع استمرار خدمة أتوبيسات النقل العام لكل المواطنين بالقاهرة الكبرى.

أسعار تذاكر النقل العام بالقاهرة

وأشار رزق علي في تصريحات خاصة إلى «الوطن» إلى أن زيادة أسعار تذاكر النقل العام بالقاهرة بدأ تطبيقها منذ أمس، لافتا إلى أن أسطول هيئة النقل العام يعتمد على السولار وسعر اللتر صار 7.25 جنيه بعد تحريك المواد البترولية وبالتالي تم زيادة سعر تذكرة أتوبيس النقل العام بشكل بسيط لا يتعدى 50 قرشا.

تذاكر مخفضة ومجانية

وأوضح أن من هم فوق سن السبعين يركبون الأتوبيس النقل العام بالمجان، ومن هم فوق سن الستين فأسعار تذاكر النقل العام بالقاهرة الكبرى لهم مخفضة حيث يدفعون نصف سعر التذكرة مع إبراز بطاقة الرقم القومي للمحصل.

خطوط النقل العام والسرفيس

وفي سياق متصل، تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مساء اليوم انتظام العمل بالمواقف بعد إقرار تعريفة الركوب الجديدة حيث يوجد بمحافظة القاهرة 220 خطا تخدمهم أتوبيسات هيئة النقل العام التي تضم قرابة 3 آلاف أتوبيس، فضلا عن 10 مواقف للسرفيس تخدم 268 خطا، وموقفين للأقاليم موجودين في المرج وحلوان يخدمان 57 خطا منهم 41 خطا يخدمهم موقف المرج.

تلقي بلاغات المواطنين

وأعلنت محافظة القاهرة عن تخصيص أكثر من خط ساخن متاح للمواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات أو زيادة مخالفة لتعريفة الركوب أو أسعار تذكرة النقل العام بالقاهرة، وجار تكثيف الحملات والمتابعة لرؤساء الأحياء وجهاز السرفيس وإدارة المواقف والمرور للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، مع استمرار وضع ملصقات بالمواقف وعلى السيارات توضح التعريفة الجديدة وخط السير، فضلا عن التعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية كما تم تخصيص رقمي الخط الساخن 114 و15496 لتلقي شكاوى المواطنين.