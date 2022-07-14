إصابة 10 أشخاص في حادثي تصادم على طريقي جمصة وترعة المنصورية بالدقهلية

أصيب 10 أشخاص في محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، في حادثين منفصلين، الأول انقلاب سيارة ميكروباص بترعة المنصورية على طريق «شيوة الشرقية - كفر عوض» بدائرة مركز أجا، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بمساعدة الأهالي من إخراج ركاب السيارة ونقل المصابين لمستشفى أجا المركزي لتلقي العلاج، وفي الحادث الثاني أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي ونقل على ‏طريق «المنصورة - جمصة» الدولي الساحلي، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى جمصة المركزي.

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة داخل ترعة المنصورية على طريق كفر عوض بمركز أجا ووجود مصابين، وبالانتقال والفحص تبين سقوط سيارة ميكروباص بترعة على طريق «شيوة الشرقية - كفر عوض» بمركز أجا، وقيام الأهالي عقب الحادث بمحاولة انتشال السيارة وركابها حتى تم استدعاء قوات الإنقاذ النهري والشرطة والإسعاف.

وتمكن الأهالي بمساعدة رجال الإنقاذ من إخراج المواطنين وتبين إصابة 4 أشخاص، تم نقلهم بسيارات الإسعاف لتلقي العلاج لمستشفى أجا المركزي، فيما تلقى البقية الإسعافات الأولية بمكان الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.

إصابة 6 في حادث تصادم على طريق جمصة الدولي

وفي الواقعة الأخرى، وقع حادث تصادم على طريق جمصة الدولي الساحلي، وانتقل ضباط مركز شرطة الستاموني إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وقوع الحادث بين سيارة ملاكي وأخرى نقل، وإصابة 6 أشخاص.

وانتقلت سيارات الإسعاف للمكان، وجرى نقل المصابين لمستشفى جمصة المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجاري ورفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور بالطريق لطبيعتها.