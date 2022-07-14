حبس سائق أتوبيس حفظة القرآن الكريم ضحايا ترعة السلام في الدقهلية

قرر المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، بمحافظة الدقهلية، اليوم، حبس سائق سيارة الميني باص الذي سقط في مياه ترعة السلام علي طريق «دمياط – المطرية» بمحافظة الدقهلية مما تسبب في وفاة 4 أطفال من حفظة القرآن الكريم، من عزبة رفاعي بمنطقة ليسا الجمالية محافظة الدقهلية وذلك خلال عودتهم من رحلة بمدينة رأس البر، 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتسبب خطًأ بإهماله ورعونته في وفاة الأطفال وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه أي مواد مخدرة.

انقلاب حافلة في ترعة السلام

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا مساء الأربعاء الموافق 13 شهر يوليو الجاري بانقلاب الحافلة بترعة السلام مما أسفر عن وفاة 4 أطفال كانوا يستقلونها برفقة 23 آخرين من أقرانهم في رحلة إلى إحدى الحدائق نظمها مكتب لتحفيظ القرآن بالجمالية، إذ انقلبت بهم الحافلة في الترعة خلال عودتهم؛ فباشرت النيابة المختصة التحقيقات.

النيابة العامة تعاين مكان الحادث

انتقل فريق من النيابة العامة لمكان الحادث وعاينته، وسألت عددًا ممن نجوا بالحافلة فشهدوا أن قائدها تفاجأ بأحد المطبات حال سيره وسقطت الحافلة بالترعة خلال تفاديه، بينما استجوبت النيابة العامة قائد الحافلة -البالغ من العمر 18 عامًا- فقرر أنه فوجئباختلال عجلة القيادة من يديه لانقطاع شيء فيها، مما أفقده السيطرة عليها، وانقلبت الحافلة لذلك في الترعة.

وصرحت النيابة العامة بدفن جثامين المتوفين، وأمرت بفحص الحافلة وإعداد تقرير فني مفصل بحالتها ومدى سلامتها للسير واستيفائها للشروط، وجارٍ استكمال التحقيقات.