تفاصيل مقتل شاب على يد جاره لخلافات قديمة.. وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة

خلافات كثيرة نشبت منذ سنوات بين شاب وجاره بسبب «الجيرة»، تطورت مرة أخرى داخل أحد شوارع منطقة الطالبية في محافظة الجيزة، لتسفر عن سقوط قتيلا إثر مشادة كلامية استخدم خلالها المتهم «سكين» لطعن جاره.

الأهالي تدخلوا لفض المشاجرة

وفوجئ المارة بالمنطقة يوم الثلاثاء الماضي، بحدوث مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين شخص وجاره الشاب ناصر فولة، وحاول المواطنون التدخل لفضها لكن المتهم هدد الشاب بطعنه، فظنوا أن المتهم يهدد فقط كعادته في كل مشاجرة، لكن الأمر انتهى بطعنة نافذة في الصدر، باستخدام سلام أبيض «سكين»، فسقط المجني عليه غارقا في دمائه وسط الشارع، ليجرى نقله إلى المستشفى لكنه توفى فور وصوله.

بلاغ للأجهزة الأمنية يكشف حادث القتل

وفي وقت سابق، تلقى قسم شرطة الطالبية، بلاغاً يفيد مقتل شاب على يد آخر في مشاجرة بين عائلتين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحة البلاغ، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

وبسؤال شهود العيان، أكدوا أن بينهما خلافات جيرة سابقة وأنها ليست المشاجرة الأولى لهما، وجرى القبض على المتهم ويدعى «المجري»، من خلال تفريغ كاميرات المراقبة التي كشفت عن هويته، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة.

المتهم أمام جهات التحقيق: «مكنتش ناوي اقتله»

وبمواجهة المتهم بشهادة الشهود، أقر بارتكاب الجريمة بسبب خلافات سابقة بينه وبين الضحية، مؤكدا أنه لم يخطط لقتل المجني عليه وأن ما حدث بسبب مشاجرة، بسبب قيام المجني عليه بـ«رش المياه» بالشارع أمام منزله فقام على إثرها بارتكاب جريمته، وأمرت جهات التحقيق بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الضحية لمعرفة سبب الوفاة، كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.