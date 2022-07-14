ضبط 14 متهما في مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية الشيخية بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، من القبض على 14 متهمًا من طرفي المشاجرة المسلحة بالخرطوش بقرية الشيخية في مركز قفط جنوب المحافظة، وجاءت عملية الضبط على خلفية المشاجرة والتحفظ على المصابين.

وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول محيط الاشتباكات لمنع تجدد المعارك بين العائلتين بسبب خلافات على المرور على أرض زراعية بالقرية.

إصابة 12 شخصًا في مشاجرة بقنا

وكان 12 شخصًا أصيبوا بطلقات خرطوش في مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على أولوية المرور على أرض زراعية بمركز قفط.

وتلقى مرفق إسعاف قنا، إخطارًا يفيد بإصابة 12 شخصًا في مشاجرة بين عائلتي«سعيد» و«جاد»، بقرية الشيخية، وجاءت أسماء المصابين كالآتي: مروان حسني السيد، ومصطفى أحمد جاد، محمد محمد باشا، محمد رفعت محمد، عماد محمد جاد، أسامة سعيد محمد، أحمد نصر محمد، عبدالله نصر، مصطفى أحمد سعد، منتصر نصر محمد، رأفت محمود محمد وأيمن سعيد محمد.

نقل المصابين إلى المستشفى

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم التحفظ عليهم للتحقيق، وحُرر محضرًا بالواقعة وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.