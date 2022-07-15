اليوم.. آخر موعد للتقديم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية واللغات في القاهرة 2022

أكدت محافظة القاهرة أن اليوم آخر موعد رسمي للتقديم وتعديل رغبات لمرحلة رياض الأطفال لـ«المدارس الرسمية - الرسمية لغات» 2023/2022 بحيث يدخل ولى الأمر على الخدمات التعليمية بالموقع الإلكتروني لمحافظة القاهرة، ويسجل الرغبات وبيانات الطفل من هنا.

استمارة التقديم على الموقع الإلكتروني

وأشارت المحافظة إلى ضرورة اتباع التعليمات جيدا قبل ملء استمارة التقديم على الموقع الإلكتروني لمحافظة القاهرة، حيث يبدأ التقديم لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات على موقع المحافظة من خلال بوابة التعليم الأساسي ولا يلتفت إلى الطلبات التي تقدم باليد كما لن يعتد بأي طلبات بعد انتهاء المهلة المحددة للتقديم.

مسؤولية ولي الأمر

ومن جانبها شددت مديرية التعليم بالقاهرة على الزام المدارس بعدم قبول أي ملفات ورقية من ولى الأمر أثناء فترة التسجيل علي الموقع وحتى إعلان نتيجة تنسيق القبول، كما أن التقديم لولى الأمر يتم ببطاقة الرقم القومي شريطة أن يكون محل الإقامة محافظة القاهرة، ويتحمل ولى الأمر مسؤولية البيانات التي قام بتسجيلها إلكترونيا.

أعلان النتيجة على الموقع

وأشارت المديرية في تقريرها أنه في حالة قبول الطفل وإعلان نتيجة رياض الأطفال على الموقع على ولي الأمر طبع استمارة إتمام التسجيل لحين تقديمها إلى المدرسة مع المستندات المطلوبة، مع دفع قيمة استمارة نتيجة طلب التقديم بعد ظهور النتائج وهي 100 جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، لدى «فوري» عن طريق كود الدفع الذي يظهر بعد تأكيد الطلب.

سداد المصروفات

وتابعت أن على ولي الأمر متابعة نتيجة تنسيق مرحلة رياض الأطفال وسداد المصروفات بعد إعلان النتائج على الموقع في كل مدرسة في مدة 15 يوما وإلا يعد القبول لاغي ويشطب اسم الطفل من على الموقع، وأوضحت أنه يمكن لولي الأمر التسجيل مرة واحدة لمدرسة المستقبل وهي لا تخضع للمربع السكني، أو المدرسة التجريبية وهي تخضع للمربع السكني فقط داخل محافظة القاهرة ويكون التسكين من الأكبر للأصغر سنا، وسيتم إعلان نتيجة القبول برياض الأطفال بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.