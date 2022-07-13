الزراعة تطمئن على المحاصيل الصيفية.. وتتابع إجراءات منع التعديات

تفقد الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، يرافقه الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، الزراعات الصيفية للاطمئنان عليها، خاصة محاصيل القطن والأرز والذرة، ومتابعة إجراءات منع التعدي على الأراضي الزراعية بالمحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالعمل المستمر لجميع قطاعات الوزارة وخاصة الخدمية منها.

توفير التقاوى المعتمدة

وقال الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، إنّ العمل جار خلال إجازة العيد استعدادا للموسم الشتوي مبكرا، بتوفير التقاوى المعتمدة الحكومية المنتقاة عالية الجودة والإنتاجية، وفي مقدمتها محصول القمح الاستيراتيجي.

وتابع أنّ محطات الإعداد وغربلة التقاوى الأربعة عشر على مستوى الجمهورية، بدأت إعداد وغربلة تقاوى القمح، وما زالت مستمرة في عملها، إلى جانب باقي المحاصيل الشتوية الأخرى، ومنها: الشعير، الفول البلدى، البرسيم.

ولفت إلى أنّه جرى ا‏لمرور على حقول إنتاج تقاوى الذرة الشامية لمتابعة مرحلة النمو الخضري وتحقيق العزل، ومتابعة محطات إعداد التقاوى ومحلات الاتجار وثلاجات تخزين تقاوى البطاطس، بمحافظات: بني سويف، الفيوم، المنوفية، الغربية، البحيرة، المنيا، الشرقية، كفرالشيخ، والدقهلية، ومتابعة مواقع اختبارات الأصناف بمحافظات: كفرالشيخ، الغربية، بني سويف، لأخذ القراءات الخاصة باختبارات تسجيل الأصناف DUS ومراقبة الجودة الحقلية.

تقاوى عالية الجودة

وأضاف المهندس أحمد عصام، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى، أنّ وزير الزراعة يقدم كل دعم لملف التقاوى، الذى كان من نتائجه هذه الطفرة الكبيرة في كميات التقاوى المعتمدة الحكومية المستلمة لهذا العام، إضافة إلى التعاون البناء بين جميع الأطراف المعنية بتوفير التقاوى للمزارعين عالية الجودة، وتنطبق عليها جميع اشتراطات الاعتماد لمختلف المحاصيل.