كيفية اختيار أصناف نخيل ذات جودة عالية والمحافظة عليها.. «الزراعة» توضح

أصدر المعمل المركزي للنخيل التابع لمركز البحوث الزراعية، عددًا من التوصيات الفنية الخاصة بأشجار النخيل خلال المرحلة المقبلة وذلك بهدف النهوض بزراعة النخيل التي تحتل فيها مصر مرتبة متقدمة بين الدول التي تنتج التمور حول العالم.

التأكيد على زراعة الأصناف العربية ذات صفات الجودة العالية

وقال الدكتور عزالدين جاد الله مدير المعمل المركزي للنخيل، إن أهم التوصيات هي التأكيد على زراعة الأصناف العربية ذات صفات الجودة العالية والعائد الاقتصادي المجزي مثل البرحي والمجدول وغيرها من الأصناف التي تجود زراعتها تحت الظروف المناخية لمحافظة الشرقية.

وأضاف «عزالدين» في حديثه لـ«الوطن»، أنه تم كذلك توجيه المزارعين باستبدال طرق الري والتسميد التقليدية لاستخدام الطرق الحديثة مثل الري بالتنقيط، حرصًا على ترشيد وتقليل كمية المياه المستهلكة في الري، وأيضًا تقليل تكاليف استخدام الأسمدة نظرا لتقليل الكميات المستخدمة من المياه والأسمدة عند اتباع الطرق الحديثة للري.

وتابع أنه يجب التأكد من الصفات الواجب توافرها في الفسيلة الجيدة وطريقة فصل الفسائل وتطهيرها قبل الزراعة، وكيفية زراعتها بالطريقة الصحيحة في الأرض المستديمة.

توعية المزارعين بأسباب فشل العقد والأخصاب

وأشار مدير المعمل المركزي للنخيل، إلى أن المعمل يعمل على توعية المزارعين بأسباب فشل العقد والأخصاب في بعض أصناف نخيل البلح، وكيفية التغلب عليها والوقاية من الإصابة بسوسة النخيل الحمراء، مع توضيح أهم أسباب الإصابة والممارسات الزراعية الخاطئة التي تؤدي إلى انتشار الإصابة بسوسة النخيل الحمراء، فضلاً عن التدريب على عملية التقويس في نخيل البلح وتوضيح أهميتها مع تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة المتبعة.

ولفت «عزالدين» إلى أن المعمل المركزي للنخيل التابع لمركز البحوث الزراعية، عقد ندوة إرشادية لفرع المعمل بمحافظة الشرقية لتوعية المزارعين بأهمية عمليات خدمة النخيل المختلفة وتأثيرها على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الثمار، وأهمية ذلك في تحقيق أفضل عائد اقتصاد، كما تضمنت الندوة برنامجًا وقائيًا وعلاجيًا لسوسة النخيل الحمراء والاحتياجات السمادية، وعلاقتها بمراحل تطور الثمرة.