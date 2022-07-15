عودة مسشفيات العزل من جديد.. كيف ستختلف عن العيادات العادية؟

بعد عام كامل من انتهاء العمل بمستشفيات العزل بالجمهورية وفتحها العيادات الخارجية بشكل كامل لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بشكل طبيعي، قررت وزارة الصحة والسكان تحويل كلا من مستشفيات صدر العباسية وحميات العباسية وحميات حلوان، إلى مستشفيات عزل كامل لاستيعاب الأعداد المتوقعة من حالات الحجز بالمستشفيات، بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا مع بداية الموجة السادسة من الجائحة كورونا.

ارتفاع إصابات كورونا

وبحسب وزارة الصحة، فإنه جرى العمل بذلك القرار بداية من الثلاثاء 12 يوليو الجاري، إذ شهدت الأسابيع الأخيرة تزايد ملحوظ في أعداد حالات كورونا المترددة على المستشفيات، ما يتوقع منه ازدياد حالات الحجز بالمستشفيات.

وذلك بعد أن كانت تلك المستشفيات تستقبل المرضى بجميع التخصصات الطبيعة، لتصبح زيارتها بحسب معايير مختلفة، ومن ثم عاد تساؤل كيف تتحول المستشفيات العادية إلى مكان مخصص للعزل؟.

ماذا يعني مستشفيات عزل؟

مستشفيات عزل كورونا، هي المستشفبات التي تستقبل حالات الإصابة بفيروس كورونا فقط، وتعمل وفقا للبروتوكول العلاجي المصرح به من وزارة الصحة المصرية، ويتم تحويل العمل بها لتكون مطابقة للمواصفات المطلوبة لمواجهة هذا الفيروس.

آلية عمل مستشفى العزل

ويتم تحويل آلية العمل في مستشفيات العزل لتناسب شكل العلاج من هذا الوباء، من حيث طبيعة التهوية في الغرف ومن حيث توافر أدوات التعقيم والملابس الواقية التي يستخدمها العاملون في المكان، بداية من الأطباء حتى عمال النظافة، بحسب قول الدكتورة سوزي محفوظ، مدرب زمالة مكافحة العدوى، لـ«الوطن».

يختلف شكل الغرف داخل مستشفيات عزل كورونا قليلا عن المستشفيات العادية، وبحسب قول «محفوظ»، فإنه يسبق غرفة المريض مكان مخصص لغسل الأيدي جيدا بالماء والصابون وهو ما يعرف باسم «anti-room» قبل الدخول إلى المريض، إلى جانب مكان آخر مخصص لتغيير الملابس الواقية بالكامل كغطاء الرأس وغطاء القدم وذلك بعد خروج الطبيب المعالج من غرفة المصاب.

التهوية داخل غرف مستشفيات العزل

نظرا لأهمية التهوية الجيدة في مواجهة فيروس كورونا، فإن طبيعة التهوية في غرف مستشفيات العزل تختلف عن الغرف داخل المستشفيات العادية، وبحسب قول الدكتورة سوزي محفوظ: «غرفة مريض كورونا لازم يكون فيها شفاطات طاردة للهواء برا الأوضة لإن مينفعش الطبيب أو الممرض يفتح باب الأوضة يستقبل كل هوا الأوضة في وشه ويتصاب بالعدوى»، بحسب وصفها.

تجهيزات طبية محددة

تجهيزات طبية محددة يجب توافرها داخل مستشفيات العزل، وبحسب ما أوضحت محفوظ، تتمثل تلك التجهيزات في أجهزة تنفس صناعي، وبالتالي يجب أن تٌلحق بالغرف العادية أماكن للرعاية مزودة بأجهزة تنفس، مع أهمية توافر الواقيات الشخصية من الكمامات والماسكات وبدل العزل الواقية، إلى جانب أدوات تطهير الأيدي والأسطح والأرضيات اللازمة للتعقيم.