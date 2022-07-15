بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص من أسرة واحدة في حادث سيارة بالغردقة

أصيب 8 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة بطريق الغردقة سفاجا وعلى الفور تم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث وتم نقل 6 منهم إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم ونقل 2 آخرين إلى أحد المستشفيات الخاصة القريبة من موقع الحادث لسوء حالتهم.

حادث انقلاب سيارة بطريق الغردقة سفاجا

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا بحادث انقلاب سيارة بطريق الغردقة سفاجا وعلى الفور دفع مرفق إسعاف البحر الأحمر برئاسة الدكتور محمد غريب مدير مرفق الإسعاف بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 8 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

اسماء المصابين في حادث الغردقة

وأفاد مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية بأن المصابين هم: نوفير هاني، طفل، وجيسيكا هاني، طفلة، وكرستين مجدي، وجاكلين نخلة، وبيشوي مجدي، وهاني فتحي، وتم نقلهم إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل 2 من المصابين إلى مستشفى خاص لسوء حالتهما، وهما ماريا نخلة وسهام نخلة.

وأكد المصدر الطبي أن الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر وجه بعمل اللازم لجميع المصابين وسرعة نقل المصابين الذي تم نقلهم لمستشفى خاصة إلى مستشفى الغردقة العام فور استقرار حالتهم.