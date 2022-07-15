تفاصيل أجرة المواصلات من موقف عبود لمحافظات الوجهين القبلي والبحري
كتب:
وائل فايز
05:38 م | الجمعة 15 يوليو 2022
متابعة تعريفة الركوب بالمواقف
أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، انتظام عمل مواقف السرفيس والأقاليم بالتعريفة الجديدة التي أقرتها المحافظة بعد تحريك أسعار المواد البترولية، مؤكدا أن الزيادة الجديدة لا تتعدى 7%.
وتستعرض «الوطن» تعريفة الركوب التي أقرتها محافظة القاهرة بالنسبة لموقف عبود لخطوط الأقاليم حتى يعرف المواطن التعريفة ولا يسمح بأي محاولات لاستغلاله، وتعريفة موقف عبود كالتالي:
- عبود كفر الشيخ 27.85 جنيه
- عبود قلين 27.85 جنيه
- عبود الحامول 32.10 جنيه
- عبود بيلا 31 جنيه
- عبود بلطيم 39.60 جنيه
- عبود دسوق 33.25 جنيه
- عبود فوه 35.35 جنيه
- عبود مطوبس 37.45 جنيه
- عبود المحلة 26.75 جنيه
- عبود منوف 13.95 جنيه
- عبود دمياط 53.50 جنيه
- عبود الاسكندرية 58.85 جنيه
- عبود شبين الكوم 13.95 جنيه
- عبود تلا 16 جنيه
- عبود الشهداء 17.15 جنيه
- عبود قويسنا 12.85 جنيه
- عبود بركة السبع 13.95 جنيه
- عبود مديرية التحرير 21.40 جنيه
- عبود مدينة بدر 21.40 جنيه
- عبود كوم حمادة 24.65 جنيه
- عبود المنصورة 27.85 جنيه
- عبود دكرنس 31 جنيها
- عبود السنبلاوين 27.85 جنيه
- عبود شربين 30 جنيها
- عبود المنزلة 43.90 جنيه
- عبود منية النصر 32 جنيها
- عبود بلقاس 32 جنيها
- عبود زفتى 19.30 جنيه
- عبود ميت غمر 19.30 جنيه
- عبود طنطا 21.40 جنيه
- عبود السنطة 21.40 جنيه
- عبود كفر الزيات 22.50 جنيه
خط الشرقية
- عبود الزقازيق 21.40 جنيه
- عبود أبو حماد 18.20 جنيه
- عبود منيا القمح 13.95 جنيه
- عبود بلبيس 13.95 جنيه
- عبود ديرب نجم 23.55 جنيه
- عبود فاقوس 27.85 جنيه
- عبود أبو كبير 23.55 جنيه
- عبود ههيا 18.20 جنيه
- عبود كفر صقر 27.85 جنيه
- عبود الابراهيمية 23.55 جنيه
- عبود الحسينية 31 جنيها
- عبود أولاد صقر 31 جنيها
- عبود دمنهور 32.10 جنيه
- عبود أبو المطامير 34.25 جنيه
- عبود الدلنجات 33.10 جنيه
- عبود شبراخيت 31 جنيها
- عبود ايتاى البارود 27.85 جنيه
خط الصعيد
- عبود بنى سويف تعريفة الركوب 34.25 جنيه
- عبود الواسطى 32.10 جنيه
- عبود المنيا 86.70 جنيه
- عبود أسيوط 111.30 جنيه
- عبود سوهاج 123 جنيها
- عبود الوادى الجديد 147.70 جنيه
- عبود الفيوم 26.70 جنيه
- عبود يوسف الصديق 31 جنيها
- عبود جمصة 40.70 جنيه
-عبود رأس البر 66.35 جنيه