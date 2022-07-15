ضبط 1337 قضية تموينية وتشكيل عصابي غسل 35 مليون جنيه من الاتجار بالمخدرات

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط «1337» قضية تموينية متنوعة من بينهم ضبط «2» قضية حجب سلع غذائية بإجمالي مضبوطات بلغت «1 طن "سكر" – 1,087 طن "معسل" – 40505 عبوة "سجائر"»، «409» قضايا بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالي مضبوطات بلغت «28,255 طن "دقيق أبيض – سكر حر – أرز - مكرونة - لحوم" – 235 قطعة غيار سيارات – 900 قطعة "بيض مائدة" – 340 عبوة سجائر»، وكذا «607» قضايا في مجال مخالفات المخابز عبارة عن «15 قضية دقيق مدعم "تصرف - تجميع"- 103 قضايا إنتاج خبز ناقص الوزن – 84 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 56 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 44 قضية توقف عن الإنتاج – 305 قضايا متنوعة أخرى».

بمضبوطات بلغت «6,200 طن دقيق بلدى مدعم» ، وكذا «18» قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها «14,100 طن "أسمدة – سكر"مدعم – 94029 لتر مواد بترولية –3815 "أسطوانة بوتاجاز"».. حيث بلغ إجمالى المضبوطات «48,892 طن – 94029 لتر مواد بترولية – 3815 أسطوانة -235 قطعة غيار سيارات – 900 قطعة "بيض مائدة" – 40845 عبوة "سجائر"» كان أبرزها الآتي:-

ضبط 10 أطنان أسمدة زراعية مدعمة

ضبط «10 أطنان أسمدة زراعية مدعمة» محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة والإستيلاء على الدعم المقرر.. بحوزة «مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية» بمحافظة الشرقية.

ضبط «6,5 طن دقيق أبيض» معبأة داخل شكائر بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة «مالك مخبز سياحي دون ترخيص» بمحافظة الجيزة.

ضبط «المدير المسؤول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة القليوبية» لتجميعه كمية قدرها «76429 لتر مواد بترولية "سولار - بنزين 80 ، 92 , 95"» للاتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر .

ضبط «2 طن "لحوم مُجمدة"» معبأة داخل عبوات بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة «مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية» بمحافظة المنوفية .

ضبط «1,24 طن "أسماك مجمدة"» معبأة داخل عبوات بدون مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة «مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص» بمحافظة كفرالشيخ.

ضبط 5 أطنان ملح طعام

ضبط «5 أطنان ملح طعام» معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهول المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لإدخاله فى عملية التصنيع وطرح المنتج النهائى للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة «المدير المسئول عن معمل ألبان» بمحافظة المنوفية .

ضبط «2 طن منظفات صناعية "متعددة الأغراض"» معبأة داخل خزانات وبراميل بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الأدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة «مالك محل لتجارة المنظفات الصناعية» بمحافظة قنا .

ضبط «5 أطنان أعلاف حيوانية» معبأة داخل شكائر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة «مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص» بمحافظة الشرقية.

جهود حملات متابعة السجائر

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر" .. عن ضبط «56» قضية بإجمالى مضبوطات بلغت «72188» عبوة سجائر مختلفة الأنواع ، منهم قضية حجب بإجمالى «40505 عبوة سجائر – 1,080 طن معسل» بيانها كالتالى :

ضبط «40505 عبوة سجائر مختلفة الأنواع – 1,087 طن معسل» بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة ، بحوزة «مالك محل لتجارة السجائر» بمحافظة الجيزة .

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط قضية بمضبوطات بلغت «7 طن أقماح محلية» بيانها كالتالى :

ضبط «7 طن "أقماح محلية"» محظور تداولها خارج المنظومة بقصد حجبها عن التوريد تم تخزينها وحجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء .. بحوزة «مالك مفرش لتجميع الأقماح "بدون ترخيص" » بمحافظة سوهاج.

كما تم ضبط «6» قضايا إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بــ «25,500 » طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد «5» قضايا بمضبوطات بلغت «194 قطعة "17 قطعة صوتية – 63 قطعة ضوئية – 114ملصق"».

مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون

إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط «1756» قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أسفرت جهود الإدارة عن ضبط «3935» قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

ضبط 44 قطعة سلاح 81 قضية مخدرات وتنفيذ 38569 حكم قضائى متنوع

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط «عدد 44 قطعة سلاح نارى بحوزة 38 متهم».. وذلك على النحو التالى:

«3» بنادق آلية.

«7» بنادق خرطوش.

«3» طبنجات.

«31» فرد محلى.

«50» طلقة مختلفة الأعيرة.

«5» خزائن متنوعة.

«131» قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ «38569» حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

«107» حكم جناية.

«10927» حكم حبس جزئى.

«2379» حكم حبس مستأنف.

«18516» حكم غرامة.

«6640» مخالفة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط «81» قضية مخدرات .. ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الآيس وزنت «5,055 كيلو جرام».

كمية من مخدر الهيدرو وزنت «3 كيلو جرام».

كمية من مخدر الحشيش وزنت «2,015 كيلو جرام».

كمية من مخدر البانجو وزنت «1,500 كيلو جرام».

كمية من مخدر الهيروين وزنت «1,175 كيلو جرام».

كمية من مخدر الإستروكس وزنت «400 جرام».

كمية من مخدر الشابو وزنت «235 جرام».

كمية من مخدر البودر وزنت «58 جرام».

عدد «626» قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط «19» متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط «15» متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط «234» دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط «25857» مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص «60» من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية «10» منهم.

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال تشكيل عصابى غسلوا 35 مليون جنيه

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى «الأمن الوطنى والأمن العام» من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال «عدد 6 أشخاص "لخمسة منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة جنوب سيناء» لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهم بشراء العقارات والسيارات وأراضى الفضاء والمشاركة فى الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ «35 مليون جنيه تقريباً».

ضبط 14984 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط «14984» مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

«7733» مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

«138» مخالفة السير بدون تراخيص.

«5» دراجات نارية مخالفة.

«5» مخالفات موقف عشوائى.

«31» مخالفة شروط التراخيص.

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط قضية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط قضية.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد «6» قضايا .

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد «827» مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد «136» حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط «3» قضايا.