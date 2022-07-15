إزالة 28 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة خلال العيد في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على ضرورة استمرار ومواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وبخاصة خلال أيام العيد والإجازات الرسمية، والتي قد يستغلها البعض في التعدي على الأراضي أو الشروع في أعمال البناء المخالف، لافتا إلى استمرار تفعيل غرفة الأزمات والعمليات المركزية بديوان عام المحافظة، برئاسة العميد علاء عبدالجابر، سكرتير عام مساعد المحافظة، للتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية.

لجنة على مستوى جميع مراكز ومدن المحافظة

كان محافظ أسيوط قد شكل 11 لجنة على مستوى جميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة بالتنسيق مع فريق عمل المتابعة الميدانية ووحدة المتغيرات المكانية للمرور الميداني خلال إجازة العيد والعطلات الرسمية، لرصد وإزالة أية مخالفات أو تعديات بمختلف مراكز المحافظة بشكل لحظي، وذلك بالتنسيق مع إدارة حماية الأراضي والوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية، والتي تختص برصد أي تعديات على مدار الساعة، خاصة خلال فترة الإجازات والعطلات الرسمية.

28 حالة تعدي على أراض زراعية

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم إزالة ما يقرب من 28 حالة تعدي على أراض زراعية وأملاك دولة خلال أيام العيد والإجازات الرسمية، وذلك بمراكز البداري والغنايم والقوصية وأسيوط وساحل سليم وديروط وأبوتيج وصدفا، وتم إزالتها جميعا.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدي جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى ومنع أي تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان عدم استغلال أيام الإجازات في التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة، مؤكدًا أنه لا تهاون في ملف إزالة التعديات حيث تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف.