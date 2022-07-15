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مواعيد امتحانات الدور الثاني لجميع الصفوف بالقليوبية.. تنطلق الأحد

كتب:

حسن صالح
11:45 ص | الجمعة 15 يوليو 2022
إمتحانات أرشيفية

إمتحانات أرشيفية

تنطلق الأحد المقبل وفق مواعيد امتحانات الدور الثاني لجميع الصفوف بمحافظة القليوبية أولى مراحل اختبارات الطلاب في المراحل المختلفة وكافة نوعيات التعليم العام والرياضي والمكفوفين والصم والبكم والنقل في كافة المراحل التعليمية والمقرر أن تستمر حتى 4 أغسطس المقبل. 

«الوطن» تستعرض مواعيد امتحانات الدور الثاني لجميع الصفوف بالقليوبية والتي من المقرر أن تنطلق الأحد المقبل 17 يوليو وحتى 4 أغسطس المقبل في إطار خدماتها للقراء. 

مواعيد امتحانات الدور الثاني القليوبية

قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ان مواعيد امتحانات الدور الثاني لجميع الصفوف النقل والشهادات العامة المحلية ستكون كالتالي:

الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي تعليم مجتمعي تبدأ 17 يوليو الجاري

الرابع والخامس والسادس الابتدائي تعليم مجتمعي 18 يوليو

الصف الرابع الابتدائي العام 17يوليو الجاري

الصف الخامس والسادس الابتدائي العام 18 يوليو

الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي مكفوفين 23 يوليو

الصف الرابع والخامس الابتدائي صم 17 يوليو

الصف السادس والسابع والثامن الابتدائي صم 17 يوليو

النقل الأول والثاني الإعدادي العام والرياضي والمفوفين والصم 23 يوليو

النقل الأول والثاني والإعدادي المهني 23 يوليو

استعدادات مكثفة لإجراء امتحانات الدور الثاني

وقال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم إنه وفق مواعيد امتحانات الدور الثاني لجميع الصفوف جرى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان إجراء الامتحانات دون شكاوي، حيث جرى توفير كافة الاستعدادات وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات حيث تم تجهيز لجان الامتحانات بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات وخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر مع تطهير وتعقيم أقسام اللجان يوميا والتأكيد على مراعاة التباعد. 

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