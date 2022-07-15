مواعيد ومدة ضخ المياه اليوم في مطروح.. اعرف المناطق المتأثرة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مواعيد ضخ المياه اليوم الجمعة في عدد من المناطق الواقعة في نطاق عملها.

مدة ضخ المياه

وحددت شركة «مياه الشرب» مدة ضخ المياه في المناطق الواقعة في نطاق عملها كالآتي:

- العجارمة: مرتفع من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 10 صباحًا من يوم غدا السبت.

- عزبة كفر الشيخ: من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 6 مساء اليوم.

- غرب المدينة: من الساعة العاشرة و30 دقيقة صباحًا حتى الساعه الرابعة والنصف عصر اليوم.

- السنوسية: مرتفع من الساعه الرابعة و5 دقائق عصر اليوم وحتى الساعه التاسعة و5 دقائق مساء اليوم.

- عزبة الملاحة قبلي: من الساعه 11 صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساء اليوم.

طرق التواصل مع شكاوي وبلاغات المواطنين

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح عبر منشورها على «فيسبوك»، المواطنين بالإبلاغ عن أي شكوى من خلال الخط الساخن الذي يعمل على مدار 24 ساعة على رقم 125 من أي تليفون أرضي أو عن طريق الأرقام الآتية: «0464949851-0464949852-046125125-0464760000-0464760001-0464760002»، أو عن طريق رسائل الموبيل الواتس آب على رقم «401103669550 – 01103971010» أو عن طريق رسائل موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» على صفحة الشركة الرسمية.

متابعه البلاغات الواردة من المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت

وقالت شركة مياه الشرب، إن فرق المتابعة الميدانية بالشركة تتابع كل البلاغات الواردة من المواطنين وتعمل على حلها في أسرع وقت، لافتة إلى متابعة كل المشاكل والحالات التي تؤثر على انتظام ضخ المياه لدى المواطنين، والعمل على متابعتها لحين الانتهاء منها في أسرع وقت، بالإضافة إلى قيام الإدارة العامة للمعامل والجودة بالشركة برفع عينات المياه على مدار الساعة للتأكد من مطابقة المياه للمواصفات القياسية.