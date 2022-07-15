صور أطفال أتوبيس السلام بالدقهلية.. اللحظات الأخيرة في حياة حفظة القرآن

انتهت المسابقة التي أقامها مركز تحفيظ القرآن الكريم في عزبة ليسا بمركز الجمالية بمحافظة الدقهلية، خلال عيد الأضحى المبارك، وأجاد الأطفال بالتسميع والتلاوة ليقرر المركز مكأفاة طلابه برحلة ترفيهية إلى مدينة رأس البر الساحلية بمحافظة دمياط، فاستعد 30 طفلا وذويهم لـ«فسحة العيد»، ليقضي الأطفال آخر ساعات لهم قبل الحادث على شاطئ مدينة رأس البر الساحلية، مستمتعين برحلتهم الترفيهية، وسط فرحة لم تدم طويلا، ففي رحلة عودتهم انقلب الأتوبيس الذي كانوا يستقلونه داخل ترعة السلام، ولقي 4 منهم مصرعهم بينما أصيب آخرون، وجرى نقلهم للمشرحة والمسشتفيات، ليتبقى من تلك الرحلة صور أطفال أتوبيس السلام فقط والتي كانت تجمعهم.

صور أطفال أتوبيس السلام

وانتشرت صورأطفال أتوبيس السلام التي تجمعهم سويا في مسابقة القرآن الكريم بمركز عزبة ليسا بمدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية، على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الحزن سيطرت على ذويهم وأهالي القرية بشكل عام، وتلا ذلك انتشار صور الجثامين أثناء تشييع جثامين الأطفال الضحايا.

تفاصيل حادث أتوبيس السلام

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة دمياط، إخطارا يفيد انقلاب أتوبيس يقل عددا من الأطفال داخل ترعة السلام عقب عودتهم من رحلة ترفيهية لمدينة رأس البر الساحلية بمحافظة دمياط، عقب اختلال عجلة القيادة بيد سائق الأتوبيس بالقرب من كمين النوادرية ووجود ضحايا ومصابين، حيث لقيت 4 فتيات مصرعهن بالحادث، وهم تسنيم محمود رفاعي وحنين حافظ رفاعي وشيماء عبدالناصر الجمال ومحمد إبراهيم جمال عبد اللاه، ونقل 15 آخرين مصابين لمستفى دمياط التخصصي.

تشييع أطفال أتوبيس السلام

وقد أفاد شهود عيان لـ«الوطن»، أن الأطفال بعضهم كان يحتضن «المصحف» عند استخراجهم من المياه، وقد تم تشييع جثامين الأربع الأطفال معا وسط حزن وآلام ذويهم بعزبة ليسا بمحافظة الدقهلية.