«القابضة للشرب»: اليوم آخر موعد لتسجيل قراءة عداد المياه

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن اليوم الجمعة الموافق 15-7-2022، هو آخر موعد لتسجيل قراءة عداد المياه بتطبيق قراءتي بجميع الشركات التابعة لها.

الفاتوره تعادل الاستهلاك الفعلي

وقالت «القابضة لمياه الشرب» إن المشترك يستطيع الإبلاغ عن قراءة عداد المياه حتى يوم 15 من كل شهر، ويطمئن أن فاتورته تعادل استهلاكه الفعلي بعيدًا عن الأخطاء والتقديرات الجزافية لفواتير الاستهلاك الشهرية.

وأعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب، أن المشترك يمكنه تحميل تطبيق قراءتي مجانًا للهواتف العاملة بأنظمة الأندرويد والـ«iOS» عبر متجري «جوجل بلاي» و«أبل ستور».

كما حددت أيضًا عددًا من الطرق التي يجب أن يتبعها المشتركين لإبلاغ قراءات عدادات المياه، أولها تطبيق قراءتي إذ أتاحت الخدمة للمشتركين خلال الفترة من 1 إلى 15 من كل شهر، للتيسير على المواطنين.

طرق تسجيل قراءات عدادات المياه

ويمكن أيضًا أن يسجل المستخدمون قراءات عدادات المياه عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة القابضة من خلال الرابط التالي https://www.hcww.com.eg ، والموقع الإلكتروني للبوابة التجارية الإلكترونية https://ecp.hcww.com.eg/ بالإضافة إلى الاتصال بالخط الساخن 125 أو عن طريق سيارات خدمة العملاء المتنقلة أو مراكز خدمة العملاء بالشركات التابعة، أو إبلاغ المحصلين بالقراءة لتسجيلها علي ماكينة الـ «pos» أثناء تحصيل الفاتورة.