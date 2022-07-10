طرق الإبلاغ عن قراءات عداد المياه عن استهلاك شهر يوليو 2022

يبحث الكثيرون في المحافظات المختلفة عن طرق الإبلاغ عن قراءات عداد المياه عن استهلاك شهر يوليو الجاري 2022، للحصول على فاتورة مياه معبرة عن الاستهلاك الحقيقي للمشتركين بعيدًا عن التقديرات الجزافية والشاذة لعدم انتظام قراءة استهلاك العدادات بشكل مستمر ما يؤدي إلى استخراج فاتورة مياه غير صحيحة.

وكشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، طرق الإبلاغ عن قيمة استهلاك المياه عن شهر يوليو 2022 إلكترونيًا، إذ حددت موعد الإبلاغ عن قراءة العداد بدءًا من يوم واحد في الشهر حتى يوم 15 الجاري وذلك بكل شركات المياه التابعة لها بكل المحافظات.

وأتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، خدمة الإبلاغ عن قراءات عدادات المياه للتيسير على المواطنين عبر الوسائل التالية:

تطبيق قراءتي

وهو تطبيق يعتمد على توصيل القراءة الحقيقية والفعلية لكل اشتراكات العملاء بكافة أنحاء المحافظات، لتفادى التراكمات التي تحدث من خلال عدم التواجد أو مرور القارئ في توقيتات غير مناسبة للمشترك، ويتيح تسجيل أكثر من عداد للعميل، بالإضافة إلى الاستعلام عن آخر قراءة أدخلها العميل، ويمكن تحميل التطبيق عبر متجري «جوجل» و«أبل».

الموقع الإلكتروني للشركة القابضة

يمكن للمشترك الإبلاغ عن قراءات عدادات المياه لاستهلاك شهر يوليو 2022 من خلال الموقع الإلكتروني للشركة القابضة من خلال الرابط.

الموقع الإلكترونى للبوابة التجارية

يمكن للمشترك الإبلاغ عن قراءات عدادات المياه لاستهلاك شهر يوليو 2022 من خلال الموقع الإلكتروني للبوابة التجارية الإلكترونية.

الخط الساخن وسيارات خدمة العملاء المتنقلة

الاتصال بالخط الساخن للشركة القابضة للمياه 125، أو الإبلاغ عن قراءة عداد المياه عبر سيارات خدمة العملاء المتنقلة، أو مراكز خدمة العملاء بالشركات التابع لها المستهلك.

إبلاغ المحصلين بالقراءة

ويمكن للمشترك الإبلاغ عن قراءات عدادات المياه لاستهلاك شهر يوليو 2022 إبلاغ المحصلين بالقراءة، لتسجيلها على ماكينة الـ«pos» أثناء تحصيل الفاتورة.