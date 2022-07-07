كيفية تسجيل قراءة عداد المياه عن شهر يوليو 2022

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، طريقة استخدام تطبيق قراءتي، وكيفية تسجيل قراءة عداد المياه عن شهر يوليو 2022

خطوات تسجيل تطبيق قراءتي وكيفية تسجيل قراءة عداد المياه عن شهر يوليو 2022

خطوات التسجيل على التطبيق لقراءة عداد المياه عن شهر يوليو 2022

أولا: الضغط على ليس لدي حساب وإنشاء حساب جديد.

ثانيا: تسجيل بيانات العميل كما هي في فاتورة المياه.

- إدخال اسم المشترك الذي انشأ الحساب.

- إدخال اسم المشترك الموجود في الفاتورة.

- إدخال البريد الإلكتروني «اختياري».

- إدخال رقم المشترك «العميل» الموجود في الفاتورة.

- اختيار الشركة التابعة للمشترك والموجودة في الفاتورة.

- بعد اختيار الشركة يظهر خانة اختيار الفرع التابع للعميل والموجودة في الفاتورة.

- إدخال الرقم القومي للعميل «اختياري».

- إدخال رقم التليفون المحمول الخاص بالعميل.

- اختيار كلمة مرور مناسبة، وإعادة ادخالها للتأكد من صحتها، ثم الضغط على زر أنشئ حساب.

ثالثا: الحساب الشخصي

- عند الضغط على زر دخول الشاشة الرئيسية للتطبيق، وبعد الضغط على الحساب الشخصي يستطيع المشترك مراجعة بياناته التي أدخلها عند التسجيل، وكذلك تغيير كلمة المرور بالضغط على كلمة تغيير.

رابعا: الاشتراكات

- بالضغط على زر الاشتراكات يظهر «الاشتراكات» التي تم إدخالها، ويمكن التعديل عليها أو حذفها بالضغط عليا يظهر «تعديل - حذف».

- إدخال رقم المشترك جديد «رقم العميل» الموجود في الفاتورة، ويتم الضغط على زر إضافة اشتراك جديد.

ماذا تفعل في حال تعديل الاشتراك

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، إنه يتطلب من المشترك في حال تعديل الاشتراك، إدخال اسم المشترك، وفي بعض الشركات يستلزم إدخال رقم الدفع الإلكتروني، الذي يتم دفع الفاتورة من خلاله، مثل «فوري - مصاري - أمان».