التعليم: تقدير درجات طلاب الثانوية العامة دون تدخل العنصر البشري

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة 2022 سيتم تصحيحها إلكترونيا، مشيرا إلى أن أعمال التصحيح بدأت يوم 27 يونيو الماضي، وأن هناك ضوابط للتصحيح الإلكتروني للامتحانات من خلال فرق عمل، ويتم منح الفريق نموذج التصحيح لكل نموذج من أسئلة الامتحانات، بواقع 4 نماذج للتصحيح، موضحا أن نماذج الإجابات تم مراجعتها بدقة كبيرة وتسليمها إلى الكنترولات التي تعمل في التصحيح، وأن تقدير درجات الطلاب يتم دون تدخل العنصر البشري.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022 عبر الماسح الضوئي

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022 يتم عبر الماسح الضوئي «إلكترونيا»، دون تدخل العنصر البشري في أعمال التصحيح، لافتا إلى أن تصحيح الإجابات في البابل شيت في الامتحانات الماضية تمت بعد إعداد كنترولات مصغرة على مستوى القطاعات.

وأشار إلى أن التصحيح يتم وفق ضوابط عديدة، منها تسجيل بيانات الطالب على سيستم التصحيح الإلكتروني ومطابقتها بقاعدة البيانات المركزية للتصحيح، حيث تم مطابقة الجزء العلوي لكراسة البابل شيت، الذى يحتوى على بيانات الطالب دون الإجابات للتأكد من صحة البيانات، وهناك أعضاء في الكنترولات مهمتهم التأكد من صحة بيانات كراسة الإجابة للطالب.

حرمان الطالب من درجة السؤال حال اختيار إجابتين له

وأوضح المصدر، أنه سيتم حرمان أي طالب من درجة أي سؤال حال اختيار إجابتين للسؤال الواحد، مؤكدا أن امتحانات الثانوية العامة 2022، تسير بصورة منتظمة دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات.

جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة جاءت بمواصفات الورقة الامتحانية

وأضاف المصدر، أن جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022، والتي أدى الطلاب الامتحانات فيها حتى الآن، جاءت طبقا لمواصفات الورقة الامتحانية، مؤكدا أن جميع اللجان الامتحانية معقمة تماما ضد كورونا، وأن الوزارة لم ترصد أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، منذ انطلاق الامتحانات في 20 يونيو الماضي، وحتى الآن.