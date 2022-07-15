مسن ينهي حياته بالقفز في مياه النيل في ظروف غامضة بمصر القديمة

تكثف الأجهزة الأمنية في القاهرة جهودها لكشف غموض قيام مسن بإنهاء حياته بالقفز في مياه نهر النيل في ظروف غامضة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت جهات التحقيق المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط واقعة العثور على جثة الغريق تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة.

المسن يدعى «علاء» وفي العقد السادس من عمره

تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة بلاغا بقفز مسن في مياه نهر النيل بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين قيام مسن يدعى «علاء م. ع» في العقد السادس من العمر بالقفز في مياه نهر النيل، وعلى الفور تم التنسيق مع شرطة الإنقاذ النهري وتمكنت القوات من انتشال جثة الغريق، وكشفت التحريات بأنه لا توجد شبهة جنائية، ورجحت التحريات قيام المسن المتوفى بإنهاء حياته بالقفز في مياه نهر النيل، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف الأسباب التي دفعت المتوفى للقفز في مياه نهر النيل.

وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

التصريح بدفن جثة سيدة قفزت من الطابق الثامن في الوايلي

وفي سياق آخر، قررت جهات التحقيق دفن جثة سيدة أنهت حياتها بالقفز من الطابق الثامن في دائرة قسم شرطة الوايلي بسبب إصابتها بمرض نفسي.

تلقى مأمور قسم شرطة الوايلي بلاغا بمصرع سيدة سقطت من الطابق الثامن بدائرة قسم شرطة الوايلي، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى «أمنية ح. س. أ» في العقد الرابع من العمر وترتدي كامل ملابسها، وكشفت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن السيدة أنهت حياتها بالقفز لإصابتها بمرض نفسي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.