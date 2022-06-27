المشدد 15 سنة للمتهم بقتل شخص في مصر القديمة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 سنة، لإدانته بقتل شخص باستخدام سلاح أبيض «سنجة» في مصر القديمة، كما قضت ببراءة نجله من التهمة المنسوبة اليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالسلام يونس، وعضوية المستشارين أيمن فرحات وإيمان المليجى، وأمانة سر معتز مدحت.

تفاصيل أمر الإحالة

وجاء في أمر الإحالة، في القضية رقم 7897 جنايات مصر القديمة، أن المتهمين «ح.أ» و «أ.ح» قتلا المجني عليه «م.س» عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد، بأنه لما نشبت بينهما مشاجرة حاصرا المجني عليه معتدين عليه بما يحرزانه مسددين له عدة ضربات بمواطن قاتلة بجسده مستخدمين أسلحة بيضاء.

إحراز سلاح أبيض

واضاف أمر الإحالة، أن المتهمين أحرزا أسلحة بيضاء، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون وجود مسوغ قانوني أو من الضرورة المهنية أو الحرفية.