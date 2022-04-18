مسن ينهي حياته بالقفز في النيل بالقاهرة.. «شبشب وبطاقة» على سطح المياه

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض مصرع مسن بالقفز في مياه نهر النيل بدائر قسم شرطة قصر النيل وتمّ نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

التحفظ على كاميرات المراقبة واستدعاء أسرة المنتحر

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول واقعة مصرع مسن وظروفها وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، كما طلبت النيابة استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بلاغ من أحد المارة.. وظروف غامضة تحيط بالواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة قصر النيل بلاغًا من أحد المواطنين برؤيته شخصًا يقفز في مياه نهر النيل بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على «شبشب» خاص بالمنتحر بالإضافة إلى بطاقة رقم قومي تحمل اسم «ربيع.م.ط» 49 سنة.

وجرى التنسيق مع شرطة الإنقاذ النهري، وتمكّنت القوات من انتشال جثة المتوفي، وبالفحص تبين أنَّه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية ونقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.