مترو الأنفاق: منع دخول المحطات بدون كمامة.. وغرامة 50 جنيها للمخالفين

أعلنت شركة مترو الأنفاق، عدم السماح لأي راكب بدخول المحطات واستقلال القطارات، دون ارتداء الكمامات الطبية، لمواجهة الموجة السادسة من فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، موضحة أن الشركة اتخذت كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي الفيروس.

50 جنيهًا غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل محطات مترو الأنفاق

وقالت شركة مترو الأنفاق، في بيان عاجل لها قبل قليل، إن أي راكب يخالف تعليمات ارتداء الكمامات الطبية داخل محطات مترو الأنفاق وعربات القطارات، سيعرض نفسه للغرامة الفورية، وقدرها 50 جنيها، مؤكدة أن الشركة تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرّافي التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار الفيروس.

مترو الأنفاق يحذر من الموجة السادسة من كورونا

وحذرت شركة مترو الأنفاق، جموع الركاب من الموجة السادسة من كورونا، مطالبة جميع الركاب المسافرين بارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.